Tidligere Agent 007-instruktør taler ud: »Vi arbejdede på noget virkelig godt. Det er sådan en skam«

Produktionen syntes ikke om Danny Boyles idéer til den 25. film om James Bond. Det er en stor skam, hvis man spørger den tidligere instruktør, der ellers havde store planer for superagenten.

Kunstneriske uoverensstemmelser.

Det er ofte den melding, publikum får, når en instruktør forlader en film.

Det var også tilfældet i august, da den prisbelønnede instruktør Danny Boyle trak sig fra instruktørrollen på jubilæumsfilmen om Agent 007, der bliver nummer 25 i rækken.

Men ifølge flere udenlandske medier uddyber Boyle nu det affejende svar. Han fortæller, at ham og makkeren John Hodge arbejdede på noget stort sammen, men som ikke stemte overens med produktionens ønsker. De to har tidligere arbejdet sammen på film som ’Trainspotting’ og ’The Beach’.

»Jeg arbejder sammen med forfattere, og det er jeg ikke parat til at smide væk. Vi arbejdede virkelig, virkelig godt, men de (produktionen, red.) ville ikke ned ad den samme vej som os. Derfor besluttede vi os for at gå hver sin vej«, siger Danny Boyle til Empire Magazine.

Og hellere forlade hele skuden end at forsøge at redde brudstykkerne med et nyt manuskript og muligvis en ny manuskriptforfatter.

»Man skal tro på hele processen, og en del af den er partnerskabet mellem mig og en forfatter«, siger David Boyle og understreger, at der ikke er dårlig stemning mellem ham og produktionen.

»Det er bare sådan en skam«, lyder det fra ham.

Skulle Bond dø?

Det er Cary Fukunaga, der blandt andet har instrueret serierne True Detective og Black Mirror, der har overtaget Boyles plads i instruktørstolen på filmen, der lige nu har arbejstitlen ’Shatterland’. Lige nu er det på tale, at vi får Rami Malek, der netop har vundet en Oscar, at se på rollelisten som skurken. Og så vender Daniel Craig tilbage som superagenten i hvad, der bliver hans femte Bond-film.

007-holdet har været præget af mange udskiftningerne, og derfor er filmens udgivelsesdato skubbet til februar 2020.

Danny Boyle vil ikke uddybe, hvad det ufærdige manuskripts præcise indhold var. Han har tidligere hentydet til, at Bond-universet ville komme til at afspejle vores samtid.

»Du skriver i nuet. Du anerkender den arv, der findes i James Bond-universet, det er det, du skriver ind i - men du skriver også til den moderne verden«, har han tidligere udtalt. Ved samme anledning antydede han, at der ville ske noget ekstra dramatisk i hans manuskript.

Og i udenlandske medier svirrer rygterne om, at Boyle og Hodge planlagde den helt store finale i jubilæumsfilmen, hvor hele verdens agent 007 i sidste ende skulle lade livet.

Det har gjort mange fans nervøse, og flere gætter på, at den idé alligevel har været for kontroversiel for produktionen.

For selv om Bond har været udsat for 130 mordforsøg og undveget 4662 kugler i løbet af de sidste 24 film, så er de mange fans stadig overbeviste om, at James Bond ikke kan dø.