Kan man tage imod en gave fra familie, der blev rige på at gøre patienter til narkomaner?

To store museer boykotter kunstmæcenenen Sackler Trust, fordi pengene er tjent på medicin, der gør brugerne afhængige. Balladen får Sackler til at sætte filantropien på pause.

Man skulle ikke tro, at det var svært at få lov at forære en masse penge væk. Slet ikke, hvis de skulle gå til gode formål som kunst og kultur. Men i løbet af en uge har den stenrige Sackler Trust to gange fået at vide, at store britiske museer ikke længere vil modtage donationer fra fonden.

Først meddelte National Portrait Gallery i London, at man alligevel ikke ville have 1 million pund (8,7 millioner kroner) af Sacklers Trust, en donation, museet ellers havde sagt ja til. Og fredag kunne flere britiske medier fortælle, at Tate Modern og Tate Britain heller ikke vil have flere af Sacklers penge. Mange af dem er nemlig tjent ved at sælge det smertestillende præparat OxyContin, der får skylden for, at hundredtusindvis af mennesker er blevet afhængige af opioider.

Sackler-familien ejer Purdue Pharma, som fremstiller og sælger OxyContin. Virksomheden er i øjeblikket involveret i en lang række retssager, hvor amerikanske stater og byer har sagsøgt Purdue Pharma for at have skjult eller nedtonet risikoen for, at brugerne kunne blive afhængige af den smertestillende medicin.

I sagen fra Massachusetts indgår en mail, hvor Purdues tidligere direktør Richard Sackler foreslår, at firmaet giver brugerne skylden for, at de er blevet afhængige af medicinen.

Amerikanerne spiser meget mere smertestillende medicin end indbyggerne i den vestlige verden, og præsident Trump har kaldt opioid-epidemien for en trussel mod nationens sundhed.

Alene i 2016 døde 65.000 amerikanere af en overdosis receptpligtig smertemedicin, oftest af opioidtypen.

Nan Goldin fik nok

Sackler-familien har i en årrække doneret store beløb til kulturlivet, men den amerikanske kunstfotograf Nan Goldin har de seneste år stået i spidsen for en kampagne, der skal få museer til at sige nej til pengene.

Fotografen har selv været afhængig af OxyContin efter en operation. I et interview med The New York Times har hun peget på den grusomme ironi i, at hun under sit misbrug købte OxyContin på det sorte marked for penge, hun fik af Tate Gallery, da museet købte et af hendes værker for midler fra Sackler Trust.

Nan Goldin har siden 2017 arrangeret happenings og protester mod Sackler-familien. I februar stod hun i spidsen for en aktion på Guggenheim-museet i New York, hvor demonstranter smed tusindvis af falske recepter og pilleglas i udstillingslokalerne, hvorefter de lagde sig på gulvet og spillede døde, en såkaldt die-in.

Samtidig kom det frem, at hun havde truet med at trække sine værker fra en stor retrospektiv udstilling på National Portrait Gallery i London, hvis museet tog imod penge fra Sackler.

Det opgav National Portrait Gallery så, og museet og Sackler-familien udsendte følgende fælles pressemeddelelse:

»Familien afviser på det kraftigste beskyldningerne, men for at sagen ikke trækker fokus væk fra National Portrait Gallerys arbejde, har vi besluttet ikke at gennemføre donationen«.

Fredag fulgte Tate trop:

»Sackler-familien har generøst støttet Tate og andre britiske kunstinstitutioner, og vi vil ikke fjerne referencer til tidligere donationer. Men under de nuværende omstændigheder synes vi ikke, det vil være rigtigt at søge eller acceptere donationer fra Sackler-familien«, lød det i en udtalelse fra Tate, der har modtaget 30 millioner kroner fra familiefonden gennem de seneste år.