Man sælger da ikke en Warhol, vel? Museum vil skifte farve ved at komme af med de gamle hvide mænd I næste uge sælger kunstmuseet i Baltimore ud af bl.a. Warhol og Rauschenberg for at få råd til at købe kunst skabt af kvinder og sorte. Danske museer følger udsalget, men vil ikke gå samme vej.

Man sælger da ikke en Warhol, vel? Og slet ikke når man er museumsdirektør, så gør man bare ikke den slags.

Jo, det gør Christopher Bedford, som er direktør på Baltimore Museum of Art i USA, faktisk sælger han syv af museets skatte, de første af dem på en auktion i den kommende uge.

Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Franx Kline, Kenneth Noland og Jules Olitski er alle endt i Sothebys katalog, og går det som museumsdirektøren håber, får han i omegnen af 75 millioner kroner for de syv værker.

Museet ligner ikke byen

Men pengene får ikke lov at samle støv i Christopher Bedfords skrivebordsskuffe, de skal bruges med det samme på moderne kunst, der er lavet sorte kunstnere eller kvinder. De værker, der ryger ud af samlingen, er lavet af hvide mænd, og det er derfor, de skal sælges:

»Jeg synes ikke det rimeligt eller passende for et museum som Baltimore Museum of Art at henvende sig til en by med 64 procent sorte, hvis vi ikke afspejler vores publikum«, siger Christopher Bedford til artnet.news.

Til Salg Se hvad du kan få: The Baltimore Museum of Art for tynder ud i samlingen og de første fem værker, kommer under hammeren hos Sothebys 16. og 17. maj: Franz Kline, Green Cross, 1956. Andy Warhol, Oxidation Painting, 1978 Kenneth Noland, Lapis Lazuli, 1973 Kenneth Noland, In-Vital, 1982 Jules Olitiski, Before Darkness11 Desuden sælger museet endnu et Warhol-værk ’Hearts’ og et vægmaleri af Richard Rauschenberg. Kilde: Artnet og Sothebys

Ud med de store og mindre gode

Museets eksperter har været gennem samlingen og har jagtet kunst, som sjældent har været udstillet, fordi værkerne fylder for meget. Eller malerier, der er mindre gode end andre fra samme kunstner.

Museumsdirektøren siger, at hans udsalg »totalt vil forvandle« samlingen, og forsøget på at bytte hvidt til sort kommer på det, Bedford kalder et »historisk afgørende øjeblik«.

»For de fleste vigtige kunstnere, der er aktive i dag, er - efter min mening - sorte amerikanere«.

Direktøren fra Baltimores kunstmuseum har sorte kunstnere som Amy Sherald og Mark Bradford på ønskelisten, og skal han købe deres ting, får han brug for at sælge først.

BMA køber i gennemsnit ny kunst for tre millioner kroner om året, og et af Mark Bradfords malerier blev i marts solgt for 75 millioner kroner.

Det er ikke uset, at amerikanske museer sælger deres kunst, hvis de kan bruge pengene til at få fat i et endnu dyrere værk fra samme kunstner eller i samme genre.

Aros holder ikke udsalg

Men ideen om et større udsalg, der alene har til formål at ændre samlingens race- eller kønsmæssige profil vækker opsigt - også i Danmark.

Direktør på Aro, Erlend Høyersten, har været på museet i Baltimore og forstår godt tankerne bag et udsalg af de dyre hvide mænd.

»Hvis du som museumsdirektør siger: Vi skal spejle det her samfund, den her virkelighed, og så har en masse hvide mænd hængende på væggen... Kunstnere som er så langt fra den virkelighed, så kan du sige: »Jeg må ændre den strategi hurtigt«. Alternativet ville være at tage nogle af de her kunstnere ned på magasinet og så prøve at rejse penge til nyindkøb på egen hånd. Jeg tror, jeg ville have valgt det sidste«.