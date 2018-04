Må museer sælge ud af samlingen for at samle flere midler? Et amerikansk museum har fået rettens tilladelse til at sælge af sine værker for at få økonomien på fode igen – og noget lignende kunne man også forestille sig herhjemme.

Forhåbentlig er der ingen borgerlige kulturpolitikere, der læser denne historie. For de kan risikere at få nogle ideer!

Den handler nemlig om et museum i det store udland, der har fået rettens tilladelse til at sælge ud af sine samlinger. Museet er The Berkshire Museum i Pittsfield, Massachusetts. The Berkshire Museum står og mangler 55 millioner dollars til at få finanserne på ret køl – og til forbedringer af museumsbygningen. Det svarer til lige over 330 millioner kr.

Udblik Politikens anmeldere skriver på skift om et udenlandsk værk eller kulturbegivenhed, der har vakt opsigt eller debat.

Hvad ville sådanne fonde sige til, hvis deres kunstgaver til museet pludselig bliver forvandlet til løsøre?

Nu skal Sotheby’s’ auktioner i New York i løbet af maj måned hjælpe det betrængte museum med at få flere penge i kassen og samtidig mere plads på væggene. Foreløbig skal 13 værker under hammeren. Den første sending omfatter et værk af Norman Rockwell (vurderet til 10 millioner dollars), et af Frederic Edwin Church (vurderet til 7 millioner dollars), et af Alexander Calder (kun vurderet til 3 millioner dollars) og et af Francis Picabia (kun vurderet til 1,2 millioner dollars).

Det skulle ifølge Sotheby’s samlet kunne indbringe et sted mellem 20,2 og 28,9 millioner dollars. Hertil kommer endnu et maleri af Norman Rockwell, ’Shuffleton’s Barbershop’ fra 1950, som er (eller rettere var) et museets hovedværker. Dette billede er allerede i spil og vil efter al sandsynlighed blive erhvervet af en privat institution, der har lovet ikke at gemme det helt væk for offentligheden. Billedet er tidligere – i november – blevet forsøgt solgt, men løb dengang ind et par juridiske benspænd. For måtte et museum overhovedet det, selv om det kunne et score et sted mellem 20 og 30 millioner dollars på salget? Afhængig af de priser, som disse værker bliver budt op i på auktionen, vil et foreløbig ukendt antal snart følge efter. Museet har i hvert fald fået tilladelse fra Massachusetts Supreme Judicial Court til at afhænde op mod fyrre værker.

Frasalg kan løse mange problemer

Det var ikke den juridiske afgørelse, som museumsvæsenet gik og håbede på. Det er klart, at sådanne afgørelser til fordel for et frasalg kan få mange andre amerikanske museer til at bide negle. Og neglebideriet vil hurtigt kunne brede sig til udlandet, helt til Danmark og danske museer. For partierne i det borgerlige regeringssamarbejde har allerede stillet sig sympatisk over for lignende tanker.

Et sådant frasalg vil kunne løse mange problemer, siger politikere, hvis hjerter banker varmt for en mere liberal politik på området. Det vil hindre museerne i at skulle opbygge stadig mere og mere svulmende beholdninger af værker, som de enten er nødt til at opmagasinere, udlåne eller deponere, fordi der ikke er plads til at have dem fremme. Og frasalget vil også befri museerne for at skulle konservere eller restaurere værker. Hertil kommer, at de frasolgte værker vil kunne komme andre kunstsamlere (eller måske endog andre museer) til gode.

Men der er også problemer ved fremgangsmåden, især hvis de værker, som et museum vil afhænde, er købt ved hjælp af fondsmidler. Det vil i praksis gælde de fleste. Hvad ville sådanne fonde sige til, hvis deres kunstgaver til museet pludselig bliver forvandlet til løsøre? Hertil kommer så det mere problematiske forhold, at selv dygtige kunsthistorikere ikke er profeter med monopol på de evige sandheder. Ligesom det er hændt, at de har begået fejl, når de har købt ind, kan de også nemt gøre det samme, hvis de skulle sælge fra.