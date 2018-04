Denne 1.000 år gamle silkeskjorte sælges til højestbydende Auktionshuset Sotheby i London sælger den særdeles velbevarede skat, der blev vævet i Centralasien for mere end 1.000 år siden.

En særdeles velbevaret skat fra et historisk nomadefolk kaldet sogdianerne skal sælges på en auktion i London. Det drejer sig om en gylden silkeskjorte, der er vurderet til godt fire millioner kroner. Den har en smule slid ved armene og enkelte mærker efter der, hvor et bælte har siddet. Ellers er den gyldne silkeskjorte præcis, som den oprindeligt blev vævet for mere end 1.000 år siden. Markeringerne er dog tydelige vidnesbyrd om, at silkeskjorten tidligere har været i brug.

At dømme ud fra de vævede ænder med perlekæder i næbbet og et flagrende tørklæde om nakken samt den gyldne farve på skjorten har den sandsynligvis tilhørt en vigtig og højtstående person.

»Der findes stort set ingen af disse beklædningsgenstande uden for museerne, og den her er ekstraordinært velholdt«, fortæller Alexandra Roy, der er direktør for Mellemøstafdelingen i auktionshuset Sotheby’s, til The Guardian.

Sogdianerfolket holdt til i Centralasien omkring det, der i dag kendes som Usbekistan og Tadsjikistan. De var især kendt for deres luksuriøse tekstiler og dygtighed som handelsfolk i alt fra slaver til parfumer langs den gamle silkevej, der var en handelsvej fra Kina gennem det centrale Asien. Ruten var den vigtigste trafikåre for Kinas eksport af teknologi og luksusvarer, herunder silke, til Sydasien og Europa.