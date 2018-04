Tyrkiet kræver museumsgenstande fra danske museer udleveret

Begge gange har Kjeld von Folsach forklaret, at museets genstande er blevet »erhvervet i god tro«. Hvilket da også er blevet anerkendt af tyrkerne, understreger museumsdirektøren.

»Men de mener stadigvæk, at genstandene moralsk set hører hjemme i Tyrkiet. Vores svar har dog hver gang været, at tingene hos os gratis er tilgængelige for alle – også på vores hjemmeside – og at der derudover er en rimelig stor muslimsk befolkningsandel her i landet. Derfor mener vi, det er væsentligt, at vi er i stand til at fremvise islamisk kunst og kultur så bredt og velfunderet som muligt«, siger han.

Vores svar har dog hver gang været, at tingene hos os gratis er tilgængelige for alle – også på vores hjemmeside Kjeld von Folsach, museumsdirektør Davids Samling

»Denne gang snakkede vi ikke specifikke genstande, men parlamentarikeren Mustafa Isen gav udtryk for, at der var visse kunstværker på museet, som han mener rettelig hører hjemme i Tyrkiet. Der kunne jeg så fortælle dem, at bestyrelsen her hos os ikke har skiftet standpunkt, siden de sidst var her. Vi vil beholde genstandene, simpelthen«.

Ifølge det tyrkiske kulturministerium er mere end 4.300 genstande blevet repatrieret – altså vendt tilbage til oprindelseslandet – siden 2003. Men der mangler ifølge kommissionen stadigvæk mellem 150.000 og 200.000 genstande, før man er tilfreds. En række af genstandene befinder sig på prominente museer som Louvre i Paris, Victoria & Albert Museum i London og Pergamon-museet i Berlin.

Og selv om der er blevet udleveret en række genstande de senere år, er det næppe tilfældigt, at man relancerer repatrieringsdiskussionen netop nu, vurderer Mehmet Ümit Necef, lektor ved Center for Mellemøststudier på SDU.

»I øjeblikket forsøger man at hente genstande tilbage, fordi de har stor symbolsk værdi for mange tyrkere. Og selv hvis det bare lykkes at få enkelte berømte genstande tilbage, vil det blive fremlagt som en stor politisk sejr over Vesten. Det er simpelthen god indenrigspolitisk pr«, siger han.