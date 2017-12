Skal kulturgenstande afleveres tilbage? Danske museer risikerer at blive »temmelig tomme« Frankrigs præsident har genåbnet debatten om at levere kulturgenstande tilbage. I Danmark maner Nationalmuseet og kulturministeren til besindighed.

Da den franske præsident, Emmanuel Macron, under sig besøg i Burkina Faso i sidste måned proklamerede, at han i de næste fem år vil arbejde for at tilbagelevere kulturgenstande, der befinder sig på franske museer, til deres afrikanske oprindelseslande, genantændte han en debat, der med jævne mellemrum sætter kunst- og museumsverdenen på den anden ende: Hvem har egentlig ret til de genstande, der er endt i Vesten som led i kolonisering, krige eller tyvetogter?

Macrons udmelding blev flere steder i museumsverdenen fulgt op af en frygt for, at et sådant initiativ er som at åbne Pandoras æske, hvor de europæiske museer kan risikere at blive mødt med krav om at tilbagelevere – eller repatriere, som det hedder i museumsjargon – en lang række genstande til deres oprindelseslande.

Vores samlinger afspejler jo en global verden Camilla Mordhorst, Nationalmuseets vicedirektør for forskning og formidling

En sådan udvikling ville i sagens natur også komme til at berøre en række danske museer med store samlinger af udenlandske genstande, men på Nationalmuseet i København er man ikke nervøs oven på Macrons udmelding.

»Der er jo en typisk politisk tale, hvor museerne ender med at blive inddraget. Spørger du museerne selv, finder der en udpræget udveksling – både udlån og uddeponering – sted allerede. Så når repatriering jævnligt dukker op i debatten, er det udtryk for, at nogle politikere pludselig får lyst til at lave om på fortiden for at rette op på nogle problemer i nutiden«, fortæller Nationalmuseets vicedirektør for forskning og formidling, Camilla Mordhorst.

Repatriering Betyder tilbagevenden eller hjemførsel til oprindelseslandet. Bruges i museumsverdenen, når genstande, der er endt på et museum i et andet land i forbindelse med eksempelvis krig, kolonihistorie eller tyveri, returneres. Repatriering er en udfordring for især vestlige museer, der huser mange genstande fra udlandet.

»Det er en stor velvilje, Macron viser, og hvis de afrikanske lande vil lave store museer for at styrke deres nationer, kan de jo bare sende låneanmodninger ud, og så tager museerne den derfra. Og det tror jeg sådan set mange af os gerne vil være behjælpelige med«.

Tilbagelevering: Når kulturhistorie vender hjem Danske museer har i en række tilfælde tilbageleveret, udlånt eller digitaliseret genstande, der stammer fra andre lande. Her er tre eksempler fra Nationalmuseet. 1. Utimut (tilbage)processen mellem Grønlands Nationalmuseum og Nationalmuseet fra 1979 og frem Efter en 17 år lang forhandlingsproces blev 35.000 genstande fra Nationalmuseets Grønlandssamling gennem en årrække returneret til grønlænderne i forbindelse med etableringen af det grønlandske hjemmestyre og et nyt nationalmuseum i hovedstaden, Nuuk. 2. Hama-løven tilbage til Syrien I 1930’erne udgravede danske arkæologer i samarbejde med Carlsbergfondet byhøjen ved storbyen Hama i det vestlige Syrien. Her fandt man blandt andet Hama-løven, som frem til 1992 stod i Nationalmuseets gård i Ny Vestergade i København. Løven flyttede i 2003 tilbage til museet i Hama i forbindelse med etableringen af Det Danske Institut i Damaskus. Figuren menes at være 2.835 år gammel, og den ankom til København i mere end 1.000 stykker efter at have været blevet ødelagt under et angreb omkring 720 år f.v.t. 3. Samarbejde med inuitsamfund fra Cambridge Bay, Canada Nationalmuseet er i øjeblikket midt i et samarbejde med et canadisk inuitsamfund vedrørende genstande, der blev indsamlet blandt canadiernes bedste- og oldeforældre for 93 år siden af den danske polarforsker Knud Rasmussen på den legendariske 5. Thule-ekspedition. Ekspeditionen foregik fra 1921-24 og står som den mest betydningsfulde, da det lykkedes at udforske inuitstammer hele vejen fra Grønland over Canada til Stillehavet. Målet med samarbejdet er blandt andet såkaldt digital repatriering – altså at samlingen digitaliseres og gøres tilgængelig for efterkommerne. Vis mere

Den indstilling er vicedirektøren ikke alene med. Også kulturminister Mette Bock (LA) maner til besindighed oven på den franske præsidents udmelding.

»Når vi begynder at tale om kulturarv, der er udført fra oprindelseslandet for længe siden – og som Macron i denne sammenhæng fokuserer på – så kommer vi ind på et meget kompliceret spørgsmål. Der er her normalt tale om genstande, der er udført og indført i overensstemmelse med den tids lovgivning. Og der er tale om en enorm mængde genstande, så det ville have voldsomme konsekvenser for mange store museer at gennemføre princippet konsekvent. Derfor er vi nødt til at se konkret på, hvilke kulturarvsgenstande der er tale om«, lyder det fra ministeren i en skriftlig udmelding.

»Vi har jo her i landet tidligere været inde på spørgsmålet om svensk krigsbytte fra deres krigstogter i Danmark i 1600-tallet. I de debatter har vi måttet huske på, at hvis princippet skulle gennemføres, ville danske museer også blive temmelig tomme. Omvendt kan der også være situationer, hvor meget markante dele af et lands kulturarv er endt i et andet land, hvor Macrons overvejelse kan være meget relevant«.