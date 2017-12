Macron vil levere Afrikas stjålne kulturarv tilbage Frankrigs præsident giver kontroversielt løfte om at tilbagelevere kulturgoder inden for fem år. Eksperter frygter storm på europæiske museer.

Præsident Emmanuel Macron har for vane at tale meget åbent og direkte, og præsidenten sendte chokbølger gennem dele af den internationale kunst- og museumsverden, da han i en tale i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou, forleden gjorde op med et tabu, som har forpestet forholdene mellem de gamle kolonilande og de nye, selvstændige stater.

»Jeg kan ikke acceptere, at en stor del af flere afrikanske landets kulturarv befinder sig i Frankrig ... Jeg vil inden for de næste fem år arbejde for at muliggøre midlertidig eller definitiv tilbagelevering af den afrikanske kulturarv til Afrika«.

Afrika kan lige så lidt som andre civilisationer gøre fremskridt, hvis man bortfører dets fortid og kultur Didier Claes, galleriejer

Repatriering Betyder tilbagevenden til oprindelseslandet. Bruges i museumsverdenen, når genstande, der er endt på et museum i et andet land i forbindelse med for eksempel krig, kolonihistorie eller tyveri, returneres. Repatriering er en udfordring for især vestlige museer, der rummer mange genstande fra udlandet.

Ordene blev hilst med larmende bifald af de studerende i hovedstadens universitet, som i over tre timer udvekslede synspunkter med den franske præsident, og Louis-Georges Tin, formand for sammenslutningen af antiracistiske foreninger i Frankrig, Cran, hilser præsidentens ord som et gennembrud og opgør med et tabu.

Louis-Georges Tin lægger ikke skjul på, at der nu forestår et stort arbejde med at føre præsidentens løfte ud i livet. Cran (Conseil représentatif des associations noires de France) har i flere år arbejdet for, at de gamle kolonilande indgår aftaler med de afrikanske lande om tilbagelevering af kulturgoder. Og der sker fremskridt, vurderer Louis-Georges Tin, der ser tilbageleveringen som en form for ’erstatning’ for århundreders kolonial udplyndring.

Stemningen er mildt sagt mere forbeholden i de store auktionshuse, blandt galleriejere og i visse museer. De store auktionshuse som Sotheby’s ønsker ikke at kommentere præsident Macrons initiativ, og flere eksperter frygter, at han har sat en lavine i gang.

Den belgiske kunsthandler og ekspert i afrikansk kunst Bernard de Grunne taler i flere fransksprogede medier om, at den franske præsident har åbnet Pandoras æske, og at ikke mindst de afrikanske lande nu vil kræve deres kulturarv tilbage.

Det er på høje tid, siger den belgiskcongolesiske galleriejer Didier Claes til avisen Le Monde.

»Det afrikanske kontinent er tømt for sin kulturarv. 99 procent af den klassiske afrikanske kunst befinder sig uden for kontinentet. Afrika kan lige så lidt som andre civilisationer gøre fremskridt, hvis man bortfører dets fortid og kultur. Og her taler vi om en total bortførelse«.

Belgien er ligesom Frankrig et godt eksempel.

Museet for det centrale Afrika i Tervuren i udkanten af Bruxelles bygger ligesom Musée Quai Branly i Paris på samlinger af genstande fra afrikanske og ikke-europæiske lande, og museer i USA og Europa – herunder også i Danmark – ligger inde med tusindvis af værker, som stammer fra tyverier, ulovlige udgravninger eller andre former for illegal aktivitet.

Museerne har bevidst eller i god tro erhvervet sådanne genstande med en kriminel eller tvivlsom baggrund, og de skal ifølge en snart 50 år gammel konvention fra Unesco leveres tilbage til deres oprindelseslande.

Problemet er, at en række lande aldrig har ratificeret konventionen, blandt andet fordi den strider imod deres egen lovgivning.