Slaves efterkommer sagsøger Harvard for ikoniske billeder: »Jeg vil have hans værdighed genoprettet«

Tamara Lanier kalder sig efterkommer til en af slaverne på Havard Universitets ikoniske billeder. Nu vil hun have billederne tilbage og have Harvard til at fortælle den sande historie om hendes familie.

En afrikansk mand står i et fotostudie i South Carolina. Bag ham står hans datter.

De bliver tvunget til at tage alt tøjet af og posere for kameraet, der fotograferer dem fra flere vinkler. Billederne er bestilt af en Harvard-professor, der tror på, at den hvide mand er den sorte overlegen. Nu skal billederne bevise, at der er forskel på kropsbygningerne.

Næsten 170 år senere har far og datter fået navne. For nu indleder deres påståede efterkommer en retssag mod Harvard Universitet, der vil have Renty og Delia frigjort fra universitetet. Det skriver CNN.

Tamara Lanier har indledt søgsmålet og mener selv, at hun er direkte efterkommer til manden i fotostudiet. Hun beskylder Harvard for uretmæssig beslaglæggelse af billederne og kræver, at universitetet udleverer dem, anerkender hendes slægtsskab og betaler for diverse omkostninger.

»En del af slaveriets fundament er at ødelægge de sortes idé om familie«, siger Ben Crump, der er Tamara Laniers advokat.

»Det her er ikke kun en retssag for Renty og hans efterkommere. På mange måder er det en retssag for alle efterkommerne af slaver i Amerika«.

Fotograferne er nogle af de tidligst kendte billeder af slaveri. De blev bestilt i 1850 af Harvard-professoren Louis Agassiz. Han var kendt for at støtte en kontroversiel teori om, at mennesker stammer fra flere forfædre og derfor ikke har samme oprindelse. Det ønskede han at bevise ved at lade slavernes kroppe fotografere.

Papa Renty

Tamara Lanier kalder sin bedstefar for ’papa Renty’. Hendes familie taler tit om ham, og moderen har fortalt historier om, hvordan han blev født i Afrika og senere blev kidnappet af slavehandlere, der førte ham til en plantage i South Carolina. Her lærte han sig selv og de andre slaver at læse Bibelen, og Laniers familie taler tit om, at han var en klog og vis mand.

Og den historie vil Lanier fortælle.

»Jeg vil have hans værdighed genoprettet«, siger hun i søgsmålet ifølge CNN.

»Jeg vil have dem til at fortælle den sande historie om, hvem han er. Og jeg vil have dem til at anerkende deres medvirken«.

Tamara Lanier har kontaktet Harvards tidligere præsident Drew Faust, men hævder kun at have fået et vagt svar. Da hun senere ville fortælle sin historie til Harvards universitetsavis, blev den manet i jorden efter »bekymringer udtrykt af Peabody Museum«.

Og i det lange søgsmål mod Ivy League-universitetet anklager hun Harvard for at bruge billederne som en del af universitets indkomst, hvor de blandt andet skulle have solgt billederne til en jubilæumsudgave af en bog om antropologi, hvor de optræder på forsiden.

Harvard udtalte onsdag, at sagen ikke er blevet undersøgt endnu, og at de derfor ikke kan kommentere den.