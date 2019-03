40 sekunder for meget: Homo-sexscene skaber problemer for ny Elton John-film

40 sekunder med nøgne mænd og bandeord ender måske med at være for meget for filmselskabet bag ny Elton John-film. Den oscarvindende ’Bohemian Rhapsody’ har allerede vist, at man kan tjene mange penge på en biografisk film, selv om man udelader det mest kontroversielle.

Filmselskabet Paramount er tilsyneladende i tvivl om, hvad de skal gøre med dele af den kommende biografiske musicalfilm om den britiske sanger Elton John.

Det skriver blandt andet The Hollywood Reporter.

Spekulationerne begyndte, efter at Paramount i forrige uge havde foretaget en testvisning forud for filmens endelige redigering og premiere i slutningen af maj. Ifølge THR fik filmen gode tilbagemeldinger, i forhold til hvor lang den er. Men nu skriver flere medier, at Paramount vil have fjernet en sexscene, hvor skuespillerne siger »fuck« mange gange, hvor man ser nøgne mænd og nogen, der sniffer kokain.

Filmens instruktør forsøger selv at mane rygterne til jorden på Twitter, hvor han skriver, at det stadig bliver til den »musicalfantasi«, som hele tiden har været alles ønske, og at man selv kan se det, når filmen får premiere.

Seeing much speculation about ROCKETMAN!! That’s good! It’s still unfinished so it’s nothing but rumors. It has and always will be the no holds barred, musical fantasy that Paramount and producers passionately support and believe in. See for yourself May 24. Dx x — Dexter Fletcher (@Dexfletch) 22. marts 2019

Dexter Fletchers sidste film var den på mange måder sammenlignelige ’Bohemian Rhapsody’, der handlede om Queen-forsangeren Freddie Mercury. Selv om filmen endte med at vinde 4 oscarstatuetter, blev den kritiseret for at gå let og elegant hen over Mercurys seksualitet og stofmisbrug. Blandt andet som følge af dens PG-13-kategorisering, der gjorde det umuligt at have visse elementer med.

40 sekunder

Den kommende film om Elton John er indtil videre Rated R, hvilket giver mulighed for at have blodig vold, grafisk sex og andet ’forstyrrende indhold’ med.

Men at det lykkedes ’Bohemian Rhapsody’ at tjene knap 6 milliarder kroner på verdensplan uden homosex og stoffer, kan ifølge Epicstream og Daily Mail betyde, at Paramount får sin vilje og får skåret de 40 sekunder ud, det drejer sig om.

Filmen med titlen ’Rocketman’ handler om Elton Johns musikalske karriere, men også om hans stofmisbrug, hans tid på Royal Academy of Music, venskabet med skrivepartneren Bernie Taupin og ikke mindst hans seksuelle orientering.

Det er skuespilleren Taron Egerton, der skal gøre vilde kostumer og farverige briller troværdige på det store lærred.