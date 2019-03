Har fået på puklen for at være 'for dygtig': Danskeren har ingen skam i livet, når han komponerer gysermusik i sin skurvogn

Det var derfor ikke overraskende, at Poul Ruders, der selv har erklæret sig skamløs i sin brug af musikalske virkemidler, kastede sig over operamediet. Han har skrevet opera om Tycho Brahe og brugt Kafka som forlæg, og i september 2011 havde Det Kongelige Teater premiere på hans operaudgave af historien om den stakkels emigrant i USA, Selma Jezková, der danner baggrund for Lars von Triers film ’Dancer in the Dark’. Men hans store operabedrift er ’Tjenerindens Fortælling’, og den delte anmelderne i to lejre.

Der var dem, der syntes, det var for galt med en komponist, som var så effektiv i sin måde at lave opera på. Og så var der os andre, der mente, det var fantastisk, at Danmark havde en komponist, der er så skrap, at han kunne skrive, hvad der efterfølgende udviklede sig til en international operasucces.

Uanset hvilket hold man er på, må man tage hatten af for den høje, tynde mand. Med en baggrund som organist og en opvækst som søn af en alkoholiseret blomsterhandler på Østerbro i København opnåede fødselaren i et par årtier at være en af vor tids mest succesfulde komponister i både Europa og USA.

Orkestre som Berlinerfilharmonikerne og New York-filharmonikerne har købt hans ydelser. Hvad ville de ikke tænke, hvis de vidste, at manden, der i begyndelsen af 1990’erne boede under temmelig ydmyge forhold i London, i mange årene efter sin hjemkomst til Danmark har skrevet sin musik i en skurvogn?

Nemlig. I en skurvogn.

Den står i haven, hvor Poul Ruders bor, i Ladby i nærheden af Næstved, og den er indrettet som troldmandens værksted. Her har Ruders i årevis komponeret med selvdisciplin og tæft, så vi kritikere har haft fornøjelsen af at kunne rapportere om »blændende instrumentation«, »emotionelle dybder« og »psykologisk timing«.