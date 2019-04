Fakta

Københavns Havn

Det blå byrum dækker over 7 kvadratkilometer, svarende til to gange Central Park i New York. Byen har 3 havnebade med livredder og 5 badezoner med en 6. på vej i Indre By. Af 42 kilometer kaj er de 37 åbne for fiskeri med stang.

Havnen lægger plads til 4.500 motor- og sejlbåde, bolværk til 60 husbåde og huse til kajak- og roklubbernes 6.000 medlemmer. 600.000 sejler årligt med havnebussen, 1,5 millioner gæster turbådene, 100.000 lejer en båd og 2.200 både anløber havnen på besøg,