Danmarks største internationale kunstnerresidens står snart klar på Mols

Fakta

Ebeltofts tidligere maltfabrik

Maltfabrikken i Ebeltoft blev bygget i 1861 og var et af landets to største malterier i sin storhedstid. Efter at fabrikken lukkede i 1998, forfaldt den, og i flere år var det planen at rive den ned, men lokale kræfter og frivillige rejste energi og penge, og i en arkitektkonkurrence vandt tegnestuen Praksis opgaven med at renovere.

Projektet til 155 millioner kroner finansieres af Syddjurs Kommune, fonde som Realdania, AP Møller og Salling, donationer fra private, folkeaktier mm. 145 millioner er i hus. Bygherren er Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune.

Statens Kunstfond støtter residencies for kunstnere med en million kroner om året, hvilket gør Ebeltoft til landets største centrum for udenlandske kunstnerophold.

Til sommer åbner de første bygninger i et projekt med kunst, kultur, mad, malt, øl og erhverv. Byens bibliotek, kulturhistoriske museum og lokalhistoriske arkiv flytter ind, enmandsfirmaer og iværksættere får arbejdsstationer, ungdomsklubben Rampen flytter ind, og her bygges scener, spillesteder, atelierer, værksteder og kunstnerboliger med atelierer.

