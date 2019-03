Chokerende dokumentar gav tvillingen Camilla Stockmann en rusketur: Du er et resultat af arv og miljø og forvandlingsstøv

FOR ABONNENTER

Engang slog min søster op med en fyr, som jeg datede, ved at udgive sig for at være mig. Det var ikke svært. Hun tog telefonen og sagde: »Hej, det er Camilla«, og så gjorde hun det pænt og ordentligt forbi. Fyren anede ikke uråd, for min søster og jeg har præcis den samme stemme, og selv om jeg var en kujon, føltes det uhyre praktisk i situationen.