Mads Brügger: »DF vil stikke kniven helt ind. Det er for useriøst. Det er chikane. Og det stopper her«

Radio24syv vil ikke være med til at blive ydmyget af Dansk Folkeparti, siger programchef Mads Brügger. Radioen har meddelt, at den ikke vil søge om tilladelse til at drive kanalen videre under de gældne vilkår.