5 hjerter: Oversvømmet toilet på Frederiksberg indvarsler klimadommedag i fremragende fremtidsdystopi

Foto: Torben Eskerod Den besøgende må forud for besøget iføre sig røjsere eller gummistøvler.

Den besøgende må forud for besøget iføre sig røjsere eller gummistøvler. Foto: Torben Eskerod

Den næste udfordring bliver at finde vej gennem vandet, der som et tykt tæppe ligger over hele bunden. Iført de omtalte gummistøvler begynder vi fodturen til en fremtid, ingen kender, men alle taler om, som om den allerede var samtid. Den fjerne musiks lange efterklang er den eneste lyd, der blander sig med vandet, som i rigelige mængder sjapper, pjasker og plasker omkring ens fødder, mens man går og går.

Gennem det slørede, fugtige mørke aner man pludselig en sprække af lys. Det er lyset fra et toilet, der er ved at blive oversvømmet. Det syn kan næsten ikke undgå at få én til at tænke på Superflex’ film ’Flooded McDonald’s’ fra 2008. Her fulgte man en life size-kopi af en McDonald’s-restaurant, der gradvis kom under vand. Noget lignende sker også her, foran ens øjne, blot meget langsommere.

Værkets krumtap er et toilet

Denne gang gælder det et toilet, men dog ikke noget tilfældigt toilet. For det er en tro kopi af toiletfaciliteterne i UNFCCC, som er en forkortelse for United Nations Framework Convention on Climate Change. Det er en institution, beliggende i den tidligere vesttyske hovedstad, Bonn, og den beskæftiger sig med de klimaforandringer, hvis konsekvenser også installationen har som tema.

Vi ved ikke, hvorfor Superflex har valgt et toilet som værkets krumtap. Men vi ved, at et toilet også tidligere har spillet en hovedrolle i deres arbejde, for eksempel i værket ’Power Toilets’, hvor gruppen lod et bedre toilet fra Unescos hovedsæde i Paris holde flyttedag til Gwangju, en by i Sydkorea.

Vi ved også, at gruppen allerede ti år tidligere kredsede om temaet: det forvandlede klima og dets følger. På Superflex’ hjemmeside kan vi år tilbage finde flere værker, der har sat klimaforandringer på dagsorden, og som tematisk har undersøgt, hvordan en række dyr – fra kakerlakker til isbjørne – vil opleve sådanne omvæltninger. Måske vil nogle af disse dyr overleve os, hvis menneskeheden ikke er så heldig at overleve sin egen klimapolitik.