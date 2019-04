En seksårig på flugt giver et kig ind til bagsiden af Europa

De flygter gennem Europa med deres lange skygger på slæb. Hvem de er, ved man ikke, måske ved de det ikke engang selv. De overnatter i containere, gemmer sig under presenninger og bevæger sig ad ubefærdede veje for at vække så lidt opsigt som muligt.

Man skal ikke ret langt ind i østrigske Michael Köhlmeiers roman ’Pigen med fingerbøllet’ for at få en fornemmelse af, hvordan det vestlige samfund tager sig ud fra flygtningenes perspektiv: som et mørkt og koldt sted, hvor alt ser ud til at være ordnet efter principper, som er forståelige for alle andre end dem selv.











Michael Köhlmeier: Pigen med fingerbøllet, oversat af Ulla Søgaard, Bechs forlag, 128 sider, 199,95 kroner.

Det interessante ved Köhlmeiers lille roman (skrevet i 2016, umiddelbart efter kulminationen på flygtningekrisen) er, at den ikke bare er en stærk og intens historie om en lille uledsaget flygtningepige. Den kan i lige så høj grad læses som et portræt af det gennemrationaliserede, funktionsfokuserede vestlige samfund, som ikke levner hjerteplads til de mennesker, som er fremmede for os selv.

Bagsiden af samfundet

’Yiza’ kalder den seksårige hovedperson sig selv, fordi hun et eller andet sted på sin flugt har glemt sit navn. Nu er hun landet her, i det, der kunne være et hvilket som helst vesteuropæisk land. Men hvordan hun er kommet frem, fortæller romanen os ikke. Det eneste, vi ved, er, at hun er kommet her med sin onkel, og at han forsvinder ud af billedet efter ganske få sider, så hun derfor er overladt til sig selv.

Det er ikke tilfældigt, at Köhlmeier har valgt at henlægge meget af bogens handling til baggårde, containere, børnehjem, supermarkeder, tog, skove, tomme villaer og veje. Yiza kommer senere i romanen i kontakt med to andre, lidt ældre flygtningebørn, og sammen færdes de på det, man kunne kalde bagsiden af samfundet, i nattens mulm og mørke og via en anonym infrastruktur, hvor ingen ønsker at tage sig af de flygtende børn.

Anonym verden

’Anonym’ er i det hele taget et rammende ord for denne letlæste kortroman, fordi den aldrig forsøger at gøre noget stort væsen af sig. Dens prosa er bevidst underspillet, ordknap og tilbageholdende med tillægsord, vurderinger og domme: Kun en enkelt gang hører man den samme sætning gentaget af den altvidende fortæller: »Der var ingen, der interesserede sig for dem«.

Anonymiteten og fremmedgørelsen mærker man også i sproget: Yiza, den lidt tavse pige, forstår kun i sjældne tilfælde, hvad de andre flygtningebørn siger. De taler som regel et andet sprog. Det samme gælder for ordensmagten, der heller ikke forstår eller ligefrem interesserer sig for børnenes ønsker. Sågar fortælleren ser nogle steder, på en modernistisk-avantgarde måde, ud til at mangle sprog for det, som sker, som om fortælleren ikke selv kan overskue den verden, der rapporteres fra:

»Trafikken blev tættere, de kørte ind i byen. Og så nåede de frem til politistationen. De skal stige ud. Der er ingen, der gør dem noget. De skal stige ud nu. Vær så rar at stige ud nu. Hvad er der med barnet?«.

Eller som der fantastisk dækkende står et andet sted: »Der stod en container, mellem træerne ved kirkevæggen. Hun vidste, hvad en container kan bruges til, selv om hun ikke kendte ordet for det«.

Köhlmeiers motiver og temaer er uden tvivl stærkt gennemtænkt og flot udarbejdet, men hans roman er også bygget på fremmedgørende effekter og nogle steder en fortællermæssig distance, som gør det svært at opleve den som virkelig dragende.

Handlingen er til at forudse, men det gør ikke bogen mindre interessant: Den verden, som disse børn er kommet til, er ikke indrettet til dem. Og det er den grimme kendsgerning, som bliver ved med at forstyrre ens tanker flere dage efter endt læsning.