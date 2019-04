Opgør om racisme og censur ryster fransk teater

Sorte masker og opgør om ’blackface’ tvinger teatre til at aflyse. Påstande om angreb på kunstnerisk frihed står over for anklager om skjult racisme.

Antiracistiske organisationer og aktivister blev rasende, da de forleden så en omtale af den kommende opførelse af den græske tragediedigter Aischylos’ drama ’De bønfaldende’ på Sorbonne-universitetet i Paris.

Illustrationen til foromtalen viste en skuespiller med et sortsminket ansigt, og den antiracistiske organisation Cran, som er en paraplyorganisation for franske flere foreninger af personer med afrikansk eller afrocaribisk baggrund, reagerede omgående.

»Det store flertal af studerende på dette universitet nægter at blive forbundet med denne Afrika-fjendtlige, kolonialistiske og racistiske propaganda«, hed det i en erklæring fra foreningen, og studenterforeningen Unef krævede stykket taget af plakaten.

Episoden er den seneste i en lang række af forsøg på at boykotte eller censurere film og teaterstykker, og kunstnere og politikere advarer mod tendensen.

Franck Riester og Dominique Vidal, hhv. fransk kulturminister og minister for højere uddannelse

Kulturminister Franck Riester og ministeren for højere uddannelse, Dominique Vidal, rykkede ud med en fælles erklæring.

»Det er tale om et hidtil enestående angreb på ytringsfriheden og den kunstneriske frihed på et universitet, hvilket er i modstrid med alle akademiske og republikanske værdier«.

Uden for universitets verden er den type konflikter langtfra enestående.

For godt to år siden demonstrerede radikale katolske kræfter mod opførelsen af et teaterstykke, de betegnede som blasfemisk, og en katolsk organisation forsøgte for få uger siden at få fogedforbud mod en prisbelønnet film om pædofili i den katolske kirke.

Biografer, som sætter film med temaer som kvindeundertrykkelse i indvandrerkvarterer og arabiske lande eller om homoseksualitet på plakaten, bliver udsat for trusler på nettet.

Sidste år blev den progressive teaterkvinde Ariane Mouchkines Théâtre du Soleil angrebet, fordi den canadiske instruktør Robert Lepage ikke brugte nordamerikanske indianere, amerindianere, som skuespillere i forestillingen ’Kanata’, der er en genlæsning af Canadas historie set i lyset af forholdet mellem hvide og oprindelige folk.

Ariane Mouchkine måtte aflyse stykket – ligesom folkene bag den årlige teaterfestival på Sorbonne-universitetet valgte at tage Aischylos’ stykke af plakaten. Midlertidigt.

Kvinder som mænd

Dekanen for det humanistiske fakultet, historikeren Alain Tallon, betegner i flere interviews situationen som absurd og utilstedelig.

Billedet af den sminkede skuespiller i foromtalen stammer fra sidste år, og under opførelsen af selve stykket optrådte skuespillerne med masker – som i Grækenland på Aischylos’ tid.

Ifølge litteraturprofessor William Marx fra universitetet i Nanterre går ’anti-racisterne’ helt galt i byen. Han peger på, at instruktøren, Philippe Brunet, som står bag den nu aflyste – og kommende – opførelse af ’De bønfaldende’, tidligere og igen i dette stykke viser det græske teaters tætte forbindelser til egyptisk – og dermed afrikansk og sort – civilisation.

Men i dag er det vanskeligt at bære en sort maske i et stykke, for masker har en helt anden betydning i det 21. århundrede end i antikken. Det er et forhold, instruktører må forholde sig til, understreger William Marx.

Instruktøren Philippe Brunet er kendt som alt andet end racist, og han minder på sit teaterensembles Facebook-side om, at han i flere tilfælde har ladet mænd spille kvinderoller – og omvendt – uden at hverken mænd eller kvinder har protesteret.