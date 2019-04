Jens Albinus er helt fantastisk som Auschwitz-overleveren. Men er han for god?

Kan en skuespiller på en scene fortolke teksten og personificere den, så den kommer til syne for os, og vi tror på den? Kan vi gå ind i et rum i Kødbyen på Vesterbro og på 65 minutter få en oplevelse af at have været med i Auschwitz?

Efter at have fået ’Hvis dette er et menneske’ med Jens Albinus lidt på afstand er stykket kun blevet bedre i min bevidsthed. Det føltes vigtigt at undersøge, hvad det vil gøre ved mig over tid. Hvilket aftryk vil Jens Albinus som Primo Levi efterlade? Primo Levi, den italienske kemiker, der overlevede Auschwitz og siden gjorde det til sin livsopgave at fortælle om det.