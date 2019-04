5 hjerter: Russisk superkunstner viser vej til det evige liv ... på et bibliotek i Gentofte

Den russiske stjernekunstner Anton Vidokle genopliver den gådefulde russiske kosmisme med sine tre film, som for tiden kan ses på Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup. Det er klogt og virkelig fedt, når fortidens vilde tankeeksperimenter sætter et spejl op mod vores samtids kamp – ikke for evigt liv, men for overlevelse.