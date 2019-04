Spektakulært: Shanghais nye, vifteformede operahus bliver snehvidt udvendigt og lakrødt indvendigt

Så er det annonceret, hvordan Shanghais nye operahus kommer til at se ud. Det blev den norske tegnestue Snøhetta, der løb med opgaven, og de bygger videre på den idé, der viste sig at fungere så godt, da deres vision for Oslos operahus for 12 år siden stod realiseret og færdigbygget ved havnefronten i den norske hovedstad.



Ligesom i Oslo bliver huset i Shanghai snehvidt – og ligesom i Oslo kommer man til at kunne gå rundt oppe på husets tag, som det computergenererede billede viser. Men hvor operahuset i Oslo er udformet som en norsk skibakke, bliver det nye operahus i Shanghai formet som en kinesisk vifte.

Et løb af flade trin i spiralform skal føre fra huset og op til husets tag, der bliver fladt, og som set ovenfra får et vifteformet aftryk lagt ind som en cirkel mellem tre lave tårne. Publikum i husets lakrøde indre vil kunne se ud på taget. Et andet løb af flade trin kommer til at føre fra vandet foran huset og gennem grønne omgivelser hele vejen op til taget, uden at man skal indenfor.

I en tid, hvor mantraet for operahuse verden over er outreach og en bevidst indsats for at lukke op for husene, så finkulturen kan få luft, og publikum kan få lyst til at kigge indenfor, virker det som det helt rigtige at gøre.

Shanghai Grand Opera House skal stå færdigt om fire år og bliver 134.000 m2 stort. Det kommer til at erstatte det eksisterende Shanghai Grand Theatre som hjem for byens operakompagni, og der skal opføres både vestlig opera og traditionelle former for kinesisk opera i det nye hus.

I Kinas aktuelle femårsplan, der er nummer 13 af sin art og løber til og med næste år, er det nye operahus udnævnt til at være det vigtigste aktuelle initiativ til styrkelse af Shanghais kulturelle og globale indflydelse. Snøhetta løser opgaven i samarbejde med det lokale kinesiske arkitektfirma ECADI.