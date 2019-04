Det kværner, snurrer, pibler, banker og dunker på dansk avantgardekomponists nærværende album

Det er fysisk nærværende og overraskende let at høre Christian Winther Christensens originale hverdagsmusik på et nyt portrætalbum.

Det lyder som en håndværker, der laver sekvenser af lyde ved sin høvlebænk. Noget kværner, noget snurrer, noget blæser, noget pibler, noget banker.

Alt sat sammen i et rytmisk forløb, der gentager sig nogle gange. Og så begynder et nyt. De saver, pudser, suger, puster, dunker, stryger og plukker minutiøst løs i et væk i værket ’Almost in G’ på ensemblet Scenatets nye album med samme titel. Med Christian Winther Christensens musik er vi i et grænseland mellem lyde, der er der for deres egen skyld – fordi de bare lyder godt – og så klange sat sammen til musikalske, pulserende rytmiske forløb, der fortæller historier med rå kraft.











Almost in G. Scenatet. Dir.: Manuel Nawri. Col legno.

Christian Winther Christensen har huseret i den avantgardistiske del af den danske musikscene de seneste godt 10 år. Og som en del af hans komponistkolleger har han for alvor fået hul igennem til resten af Europa. De komponerer med helt egen stemme uden dogmer og uden klar fællesnævner i disse år, og det er der åbenbart et stort marked for derude. Da hans nye klaverkoncert blev uropført i Tyskland i slutningen af februar af SWR Symphonieorchester, fik musikken fremragende kritik, og det samme er tilfældet med hans nye album med kammermusik.

Titlen ’Almost in G’ rammer oplevelsen meget godt. Som i et stykke klassisk musik eller en blues er der et centrum, musikken har hjemme i, der føles velkendt. Men i modsætning til de gængse genrer er det ikke et helt enkelt sted. Det er kun tæt på, man føler sig hjemme. Det virker, som om komponisten er fri til gøre præcis, som han vil, og frembringe de lyde, han kan lide. Uden skelen til stil eller genrer.

Klange, der lyder bekendt

Lydene er skabt af almindelige klassiske instrumenter – strygere, blæsere, harpe, klaver og slagtøj – men spilleteknikkerne er sjældne. Så man bliver helt overrasket, når der endelig blæses en ren tone eller stryges enkelt på en streng. Man kan godt bruge lyttetiden på at prøve at regne ud, hvordan musikken er blevet til. Men man kan også zoome lidt ud fra klangbilledet og lade sig rive med af de fortællinger, de skaber. Det er tight og veltimet, det, der foregår, og man kan mærke, at det aarhusianske specialensemble Scenatet har investeret den nødvendige tid i albummet.

Nogle vil måske huske Christian Winther Christensen fra den nu hedengangne gruppe Dygong, der hyldede galskaben på musikscenen med lige dele musik, happenings og ikke mindst visuelle eksperimenter. Det sidste har været lidt af et særkende for manden, for eksempel i hans første klaverkoncert, hvor solisten er optaget på forhånd og vist på en skærm ved flyglet – eller i den nye klaverkoncert, hvor pianisten ikke trykker rigtigt på tangenterne, men med fingrene aktiverer lyde gennem kontaktmikrofoner på klaveret. Men det visuelle ville ikke give meget mening på et lydalbum, så her har komponisten måttet sortere hårdt i værkerne. Så det alene er dem, der også fungerer som akustiske fænomener, der er kommet med.