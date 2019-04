Næste uges kultur: Nu kommer resultatet af hipsterbandets overspringshandlinger

FOR ABONNENTER

Lena Andersson er en herlig forfatter, og ’Sveas søn’ er romanen, hvor hun uforfærdet griber fat i det stof, som socialdemokratismens Sverige er bygget af, uden at det her skal afsløres, hvad det er for kræfter, der støder sammen i Ragnar Johansson, hendes hovedperson. Han er sløjdlærer, gift med Elisabet, og det er ham, der er søn af Svea. Han er af den faste overbevisning, at det gælder om at blive i almindeligheden, også selv om man egentlig drømmer om storhed. Anderssons roman, der er fuld af pulvermad, skisport og hjemmelavede møbler, kan læses som en undersøgelse af, hvad der er baggrunden for nutidens politiske populisme.