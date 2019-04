Hvordan døde Eric Hebborn? Ny serie skal fortælle historien om en af verdens største kunstsvindlere, der muligvis blev myrdet af mafiaen

Kunstsvindleren Eric Hebborns død har været et mysterium siden 1996. Men nu mener to filmproducenter at have fundet beviser på, at Hebborn arbejdede tæt sammen med mafiaen, og at de muligvis stod bag hans død.

Hvis man ikke kan slå igennem som kunstner, kan man måske som kunstsvindler.

Det blev i hvert fald virkeligheden for englænderen Eric Hebborn, der bliver betragtet som en af moderne tids superstjerner, når det handler om kunstsvindel.

Hebborn var ellers uddannet fra Royal Academy of Arts i London og startede med at prøve lykken som kunstner. Men da det ikke lykkedes, begyndte han at kopiere værker af store kunstnere som de flamske malere Peter Paul Rubens og Antoon van Dyck.

En aften i 1996 forlod han beruset et middagsselskab med nogle venner. Morgenen efter blev han fundet på en gade nær sit hjem i Rom. Med et knust kranie.

Kunstsvindleren Eric Hebborn blev 61 år.

Og nu mener to filmproducenter, at de har fundet beviser på, at Hebborn arbejdede for mafiaen - og at de måske endda står bag hans mystiske død. Det skriver The Guardian.

Kingston Trinder og Peter Gerard har fået rettighederne til Hebborns erindringsbog fra 1991, ’Drawn to Trouble’.

Ud fra den har de lavet en dramaserie i otte dele om kunstsvindlerens liv og død.

I samarbejde med nogle af Hebborns næreste venner, der ikke før har udtalt sig til offentligheden, vil de afsløre detaljer om Hebborns »mafiarelaterede« handlinger.

Hebborn brugte en stor del af sit liv på at narre kunsteksperter og auktionshuse i hele verden, og ifølge ham selv blev svindeleksemplarerne solgt i tusindvis. Efter at han blev afsløret som svindler, skulle han være blevet så desperat efter penge, at han begyndte at handle »tvivlsomt«.

Ifølge The Guardian har Kingston Trinder udtalt: »Vi tror, at mafiaforbindelsen har spillet en rolle i Erics død. Vi har hørt en masse mistanker om, hvad der foregik op til de omstændigheder, der førte til hans død«.

Peter Gerard tilføjer, at Hebborn betroede sine venner, at han frygtede, at der ville ske »noget voldeligt« med ham.

Selv om Eric Hebborns død stadig er et mysterium, er der ikke meget tvivl hos Peter Gerard:

»Vi tror, at han blev myrdet. Der var en masse folk, der gerne ville lukke munden på ham«, siger han.