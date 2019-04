2.000 amerikanske arkæologer protesterer over #MeToo-sag

Over 2.000 har skrevet under på et åbent brev i protest over håndteringen af ni anklager om chikane begået af samme professor.

En pensioneret professor, der har fået forbud mod at vise sig på sit gamle universitets område, deltog i en årlig konference for amerikanske arkæologer.

Og så begyndte protesterne.

I alt ni kvinder har anklaget ham for sexchikane under hans virke på University of Alaska Anchorage (UAA), og en undersøgelse af anklagerne, som tv-stationen KTVA har haft adgang til, har ifølge flere medier vurderet kvindernes historier som værende troværdige.

På baggrund af rapporten fik professoren forbud mod at vise sig på området ved UAA samt på alle andre universiteter i Alaska, ligesom han ikke måtte deltage i universitetets arrangementer.

Sådan tilbragte vi hele konferencen – med at se os over skulderen Norma Johnson, studerende

Den omtalte konference fandt dog ikke sted i delstaten Alaska højt mod nord, men derimod i Albuquerque i New Mexico i det sydlige USA. Men da flere af de kvinder, der står bag anklagerne mod professoren, var til stede ved konferencen, kom det bag på dem, at han mødte op.

En af disse kvinder, Norma Johnson, er studerende på overbygningen ved UAA. Hun allierede sig straks med medstuderende for at undgå at gå rundt alene, herunder to, der ligesom hun selv har anklaget professoren for chikane.

»Sådan tilbragte vi hele konferencen – med at se os over skulderen«, fortæller hun til netmediet Science.

En freelancejournalist ved navn Michael Balter blev så oprørt over professorens tilstedeværelse, at han konfronterede ham og fulgte ham hen til udgangen. Journalisten blev efterfølgende selv ekskluderet fra konferencen, skriver The Scientist.

Et åbent brev til de amerikanske arkæologers fagforening, SAA, der kræver en opdatering af retningslinjerne for håndtering af anklager om sexchikane, er i skrivende stund underskrevet af over 2.000 mennesker.