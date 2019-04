»Vanvittigt«: Walt Disney-arving er chokeret over topchefs lønseddel

Det er vanvittigt, at Disneys administrerende direktør, Bob Iger, sidste år fik 435 millioner kroner i løn. Det mener i hvert fald Abigail Disney, der er en prisbelønnet filmskaber og barnebarn af Roy Disney, en af selskabets skabere.

Det skriver The Guardian.

Lønnen er ifølge Abigail Disney 1.424 gange højere, end hvad den gennemsnitlige medarbejder tjener hos Disney, der er et af verdens største medie- og underholdningsselskaber.

I et tweet skriver hun, at hun ikke udtaler sig på Disney-familiens vegne, og at hun godt kan lide Bob Iger, men ud fra en objektiv vurdering er det »vanvittigt« med en løn, der er mere end tusind gange højere end gennemsnittet.

Let me very clear. I like Bob Iger. I do NOT speak for my family but only for myself. Other than owning shares (not that many) I have no more say in what happens there than anyone else. But by any objective measure a pay ratio over a thousand is insane. https://t.co/O34OjXd6rr — Abigail Disney (@abigaildisney) 21. april 2019

Udtalelsen falder, efter at Abigail Disney i sidste uge holdt en tale i New York om humanitær kapitalisme, hvor hun roste Iger for at gøre et godt stykke arbejde, men samtidig understregede, at så høje lønninger »har en ætsende effekt på samfundet«.

Bob Igers løn på 435 millioner kroner i 2018 var en stigning på 80 procent i forhold til 2017, hvor han indkasserede 241 millioner kroner.

»Da han fik sin bonus sidste år, regnede jeg ud, at han personligt kunne have givet en 15-procents lønforhøjelse til alle, der arbejder i Disneyland, og stadig stå tilbage med 66 millioner kroner«, sagde Abigail Disney i New York.

Mindsteløn er ikke nok

Abigail Disney mener, at medarbejderne i Disneyland både fortjener og har brug for en lønstigning, og at »mange af dem kæmper for at få råd til basale ting som medicin«.

En talsperson fra Disney siger, at virksomheden har indført en startløn på 99,50 kroner i timen, hvilket er det dobbelte af den lovbestemte mindsteløn. Samtidig har Disney forpligtet sig til at give op til 1 milliard kroner til et uddannelsesinitiativ, der giver personalet mulighed for at få en universitets- eller erhvervsuddannelse gratis.

Men Abigail Disney mener ikke, at det er nok at betale det dobbelte af mindstelønnen.

»Vi ved alle, at den lovpligtige mindsteløn er for lav til, at man kan leve for den. Så hvorfor skal vi i en virksomhed, der har en højere indtjening end nogensinde, betale et beløb, der ligger så tæt på det mindste, som loven kræver?«, spurgte hun.

Virksomheden begrunder Bob Igers lønstigning i 2018 med Disneys overtagelse af filmselskabet 21st Century Fox, der betød en øget værdisætning for virksomheden.