Prinsesse Benedikte fylder 75: For det generte mellembarn i prinsesseflokken blev den kongelige pligt en hobby

Dronning Ingrid fastslog i sin tid, at hendes mellemste datter, prinsesse Benedikte, var den mest kongelige i hele familien. Og noget sandt kan der være i udsagnet, for morgendagens fødselar med den høje stemme er en elegant, stilbevidst og aristokratisk udseende kvinde, der måske kan synes en smule reserveret, og som med naturlig værdighed fylder de rum, hun træder ind i. Der holdes på formaliteterne. Intet er overladt til tilfældighederne.

Men det indtryk holder kun, indtil man møder hende. Så lyser hun op i smil og venlig imødekommenhed. Det humoristiske instinkt fornemmes umiddelbart. Man føler sig godt tilpas i hendes selskab og glemmer lynhurtigt hendes særlige status. I øvrigt en evne, der også blev tillagt hendes nu afdøde mor.

»Jeg kan godt lide, at der er stil over tingene«, har prinsessen tidligere sagt til mig i et interview. Og perfektionistbetegnelsen gælder fortsat. I den netop udkomne biografi ’Benedikte – en kongelig prinsesse’ fortæller begge hendes søstre morsomt om fødselaren – mellembarnet i søskendetrekløveret – og hendes pletfrie fremtoning. »Hendes hår sidder altid. Det tør ikke andet«, siger dronning Margrethe. Og eksdronning Anne-Marie: »Min ældste søster og jeg synes somme tider, at hun er for stærk, at hun skal slappe lidt mere af«.

Født under besættelsen

Der er ingen tvivl om, at dronning Ingrid var en stor inspirator og rollemodel for Benedikte. Som barn og ung var prinsessen meget genert, men uden at skubbe hende særskilt frem lærte hendes mor hende, hvordan man får et nogenlunde naturligt forhold til, at omverdenens interesse undertiden kan være overvældende, hvis man tilhører landets førstefamilie. Og ganske langsomt blev dørene samtidig helt bevidst åbnet for offentligheden til et indblik i livet for kronprins Frederik, kronprinsesse Ingrid og deres tre piger.

»Undertiden hørte jeg til de to store, ellers hørte jeg til de to små. Det var egentlig ganske udmærket«, fastslog prinsessen i Politiken-interviewet.

Kronprinsparrets andet barn blev født i slutningen af april i det år under besættelsen, hvor de allieredes krigslykke endnu ikke var endegyldigt vendt. Hun blev straks kaldt ’et lys i mørket’, men daværende kong Christian X’s fjerde barnebarn fik ikke en kanonsalut på 21 brag fra batteriet Sixtus på Holmen, som det er sædvanen, når der fødes børn i den kongelige familie. Der var hverken krudt eller kanoner til den slags i Danmark anno 1944.

Foto: Tage Christensen Prinsesse Benedikte blev døbt i Holmens Kirke i maj 1944.

Dele af modstandsbevægelsen tog dog sagen i egen hånd, og dagen efter prinsessens fødsel bragede der 21 ulovlige bomber i Ørstedsparken i København.

’Kongesalutten har lydt trods undertrykkelse og gangstervælde’, hed på de omdelte løbesedler.

Varm og nysgerrig

Ved dåben fik hun navnene Benedikte, Astrid, Ingeborg og Ingrid, og i de første år af sin tilværelse var hendes forældre meget opmærksomme på at leve som en næsten helt normal, lille familie. Men vilkårene herfor ændrede sig, da Christian X døde i 1947, og Frederik overtog stafetten. Og endnu mere fokus på slægten Glücksborg på Amalienborg kom der fra 1953 i forbindelse med den nye tronfølgelov, hvorefter Margrethe blev tronfølger, mens Benedikte pludselig var nr. to i arvefølgen.

Foto: Erik Petersen Kong Frederik IX med sine tre døtre Margrethe, Benedikte og Anne-Marie fotograferet i Fredensborg Slotspark i 1953.

Herefter var de kongelige børn underlagt en lang række officielle forpligtelser. Og Benediktes status som nr. to i sin generation opretholdt hun i 15 år, indtil den nuværende kronprins Frederik kom til verden i 1968.

I dag er prinsesse Benedikte til Danmark nr. 11 i arvefølgen til den danske trone, men hun er fortsat rigsforstander, når dronningen, Frederik og Joachim er ude af landet. Prinsessen har mange officielle gøremål her i landet, hun har lejlighed i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg, og hendes vigtigste opgave er ubetinget at støtte dronningen. Benedikte modtager 1,3 mio. kr. i årlig apanage, hvoraf hun lønner sin stab, og passer derudover bl.a. sine næsten 50 danske og udenlandske protektioner – fra Foreningen Hestens Værn over De grønne Pigespejdere og Dansk Orchidéklub til Museet på Koldinghus.