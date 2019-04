Superhelte skovler milliarder ind: 'Avengers: Endgame' slår vild biografrekord

Forventningerne var høje, men den 22. Marvel-superheltefilm overgår dem med flere længder. ’Avengers: Endgame’ er den hurtigst sælgende film nogensinde og smadrer den hidtidige rekord eftertrykkeligt.

Faktisk har den på blot 5 dage indtjent næsten dobbelt så meget som ’Avengers: Infinity War’, der satte rekord sidste år med omsætning i åbningsugen på 4,3 milliarder kroner.

’Avengers: Endgame’ med Robert Downey Jr. har på fem dage indtjent over 8 milliarder kroner, skriver BBC.

Alene i USA har filmen indtjent mere end 2,3 milliarder kroner - tæt fulgt af en næsten lige så stor åbning i Kina, hvor den har indtjent 2,2 milliarder kroner.

Gode anmeldelser

De populære Avengers-film begyndte med ’Iron Man’ i 2008, og hos Disney kan bestyrelsesformand Alan Horn nærmest ikke få armene ned.

»Selv om ’Endgame’ langt fra er afslutningen for Marvels biografunivers, så er de første 22 film en stor bedrift, og denne weekends enorme succes er et monument over den verden, der er skabt, de talenter, der er med, og deres kollektive passion, der matcher den ukuelige entusiasme fra fans over hele verden«, siger han ifølge BBC.

’Endgame’ har fået gode anmeldelser og har en rating på 96 procent hos Rotten Tomatoes, der samler anmeldelser af film.