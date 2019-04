Kan du finde guldkraniet til 80.000 kroner?: Populær podcast starter skattejagt i Danmark. Lige nu

Et sted i Danmark er der nedgravet en skat. En rigtig skat. Et kranium af guld til en værdi af 80.000 kroner. Folkene bag Third Ear synes nemlig, at folk har brug for spænding ude i virkeligheden.

Klokken er over 10, og det fjerde og sidste afsnit i podcastserien ’Worms skat’, der er produceret af Third Ear, er netop lagt ud.

Men det er ikke kun afslutningen på den utrolige historie om den letlevende digter, onanist og rovmorder Petri Worm, der i 1800-tallet begravede en skat på 12.000 rigsdaler, før han blev dømt til døden ved halshugning.

Det er også begyndelsen på en skattejagt for lytterne.

For Krister Moltzen og Tim Hinman, der står bag det populære digitale magasin Third Ear, har nemlig selv gemt en skat. Som Petri Worm formentlig gjorde det for 182 år siden, er de taget ud i nattens mulm og mørke og har begravet en vaskeægte skat et hemmeligt sted i Danmark.

Et guldkranium til en værdi af omkring 80.000 kroner.

Eller det vil sige: Det rigtige kranium har de gemt i en bankboks. For at man ikke kan finde skatten med en metaldetektor, har de nemlig støbt et andet kranium i beton og skrevet et telefonnummer og et kodeord på det, før de smed det ned i et hul på 20-30 centimeters dybde og dækkede det med jord.

Ringer man til nummeret og fremsiger kodeordet og et hemmeligt digt, får man kraniet af guld.

Ikke et marketingstunt

Hvor er ledetrådene, tænker du sikkert?

Dem finder man ved at lytte til seriens fire afsnit og se de medfølgende animationsfilm. Der er tre af dem. Tre ledetråde, der tilsammen afslører, hvor kraniet er begravet.

For det første skal man finde et digt på 14 vers med aa-bb-rim. Dernæst kan man finde tre lokationer. Plotter man dem ind på den tredje ledetråd – et kort, der også findes i serien – kan man finde en fjerde lokation, hvorfra digtet kan hjælpe med kraniets præcise placering.

Et lidt dyrt marketingstunt, tænker man måske. Tim Hinman bliver irriteret – ja, næsten sur – da han bliver spurgt direkte.

»Vi lever i en verden, hvor alt er et fucking marketingstunt. Det her er bare en skattejagt. Man kan simpelthen ikke forestille sig, at det her bare skulle være os, der havde lyst til at give noget til vores lyttere«, siger han.

Men nu er det ikke hver dag, at en mindre podcastvirksomhed sætter et guldkranum til 80.000 kroner på spil. Og selvfølgelig vil det være skønt, hvis de får flere lyttere, som de siger. Men eftersom de ikke er finansieret af reklamer eller antal aflytninger, får de ikke noget økonomisk ud af skattejagten.

»Økonomisk gør det ingen forskel for os, om der er en enkelt eller 20.000, der lytter til et af vores afsnit«, siger Krister Moltzen.

Foto: Miriam Nielsen / Third Ear Skattejagten blev skudt i gang lørdag aften, da publikummet til Third Ears live optræden blev indviet i hemmeligheden et par dage før alle andre. De havde dog svært ved at tro på historien. Kraniet er ikke fundet endnu.

Skattejagten blev skudt i gang lørdag aften, da publikummet til Third Ears live optræden blev indviet i hemmeligheden et par dage før alle andre. De havde dog svært ved at tro på historien. Kraniet er ikke fundet endnu. Foto: Miriam Nielsen / Third Ear

Hele podcastserien om Petri Worm er støttet af DFI og New Danish Screen, men den støtte er ikke gået til kraniet, forsikrer de.

»Nej, støtten er gået til produktionen af programmet. Kraniet har vi selv betalt med hjælp fra den støtte, vi har fået fra alle vores lyttere«, siger Moltzen.

Det, de i virkeligheden er interesserede i, er at give lytterne en følelse. En følelse, som de to ofte får, når de er i gang med at lave en ny podcast, og en følelse, der var ekstra present under produktionen af netop ’Worms skat’.

»Jeg finder det her brev fra Petri Worms søster, hvori hun beskriver mødet med hans cellekammerat, der har skattekortet tegnet med Petri Worms eget blod. Der gik det op for os, at pengene jo stadig er væk. Og at der på et tidspunkt har været et skattekort. Den glæde og spænding var bare fantastisk«, siger Krister Moltzen.

Det er faktisk det mest magiske, han kan forestille sig. En gemt skat.

»Og så er det måden, man for alvor bliver husket på. Hvis man efterlader noget af stor værdi«, fortsætter han.

Og derfor ville det ikke være nok med et marketingstunt, som Tim Hinman supplerer.