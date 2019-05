Mindre hud, men mere sex end nogensinde: Ekstreme sexprogrammer er »underligt forløsende«

Fakta

’Sex on the couch’, BBC 3

Forskellige par fortæller deres mest intime hemmeligheder og lyster til en sexterapeut i et tv-studie, der ligner en form for psykologisk klinik. Parrene har det til fælles, at problemerne i deres sexliv er ved at ødelægge deres forhold.

’Sex Tape’, Channel 4

Tre par filmer sig selv i de mest intime stunder. Dog er de under lagerne, når de faktisk har sex, og det er kun deres ord og samtaler, der står helt nøgne foran kameraet. I programmet viser de både optagelserne til eksperter og de andre par for at få feedback og tips.

