Bevinget kvinde tæskede dansk lejemorder ved gårsdagens spilpris

For en gangs skyld var det ikke IO Interactives lejemorder Agent 47, der løb med al opmærksomheden, da den danske spilbranche fejrede sig selv ved en prisuddeling på Bremen. Tværtimod var det en japansk inspireret kvinde med en stærk historie og vinger, der slog alle andre ud.

Det blev spilstudiet Throughline Games, der løb med al opmærksomheden og hele tre priser, da Producentforeningen og den danske spilbranche fejrede sig selv ved dette års Spilpris.

Spillet ’Forgotten Anne’ vandt for bedste debut, bedste visuelle design og hovedprisen for årets bedste danske spil.

»I et godt spil forsvinder den underliggende teknologi og erstattes af en levende verden, som spillerne kan dykke ind i. Det bedste spil i 2019 gør netop dette. Den fantastiske animation og lydside skaber en troværdighed, der skaber en drømmelignende virkelighed gennem kunsten og musikken. Med disse elementer fortæller dette spil en sofistikeret og nuanceret historie om tyranni og oprør«, siger Spilprisens jury i deres motivation af vinderen.

Vandt over succesen Hitman

Den kreative direktør Alfred Nguyen virkede mildest talt overrasket, da han sammen med teamet bag spillet for tredje gang vandt over de helt store udviklere som IO Interactive og ’Hitman 2’, og måtte på scenen, men han sagde efterfølgende, at priserne har stor betydning.

»Når man har arbejdet på et spil i fire år betyder det meget, når ikke bare spillerne, men også branchen anerkender ens hårde arbejde. Vi har allerede en ide til det næste spil, så nu håber vi bare, vi kan holde os over den barre, vi lige har sat«, siger han.

Det var en noget overrasket Alfred Nguyen, der sidst på aftenen stod med tre priser for debutspillet 'Forgotten Anne'. Foto: Ernst Tobisch

Spillet der er støttet af både Dansk Filminstitut og den hedengange kapitalfond Capnova handler om pigen Anne, der skal holde styr på alle de glemte ting, der er havnet i The Forgotten Realm. Spillet fungerer som et todimensionelt puslespil, hvor man som Anne skal løse en masse opgaver i det syrede og fantasifulde univers.

Spillet har allerede været nomineret til et hav af priser i hele verden, og har fået flere rosende anmeldelser.

Branchen er fyldt med debuter

Flere af spillene, der var nomineret i de forskellige kategorier var debutspil fra udviklerne bag.

Også en helt ny kategori hyldede nye talenter i spilbranchen, og en stigende interesse i at hjælpe med at stable prisen på benene de senere år vidner i følge producentforeningen om at branchen fortsat er i rivende udvikling.

Spilprisen er blevet uddelt siden 2013. I år var værterne Jacob Ege Hinchely og Elias Eliot, der normalt er kendt fra den populære spil- og filmpodcast Han Duo.