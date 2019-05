Anders Haahr Rasmussen: Splejs og voldsoffer, men af en eller anden grund er jeg ikke bange for voldelige mænd

Når nu mænd er langt mere udsat for vold end kvinder, hvorfor går jeg så alene rundt i byer og bjerge uden at bekymre mig, spørger Anders Haahr Rasmussen i denne klumme.

En af mine venner er far til teenagere, en dreng og en pige, og han gør forskel. Hun er 17 år nu og får ikke lov at gå alene til eller fra fest – slet ikke på Vesterbro i København, hvor han har læst, at en ung kvinde sidste år blev voldtaget og myrdet. Den slags bekymringer har han ikke på sin søns vegne. Der er forskel. Fysisk forskel. Det er farligere for hende.

Forleden læste jeg en klumme i Weekendavisen om den frygt for mænd, som mange kvinder går gennem livet med. ’Rasende jaget vildt’, hed den, af Pernille Stensgaard, som skrev om veninder, der sov med kniv under hovedpuden og ikke turde være alene i sommerhus. Om hendes døtre, der lader, som om de taler i mobiltelefon, hvis de går alene på gaden om aftenen, knytter hånden om nøglerne, så de kan bruges til at slå, undlader at gå under stilladser med presenninger af frygt for at blive fanget derinde. Frygten for parkeringskældre, for øde busstoppesteder, for en forbipasserende mand i skoven. Seks ud af ti kvinder føler sig utrygge i nattelivet.

Klummen blev delt vidt og bredt, mange følte deres virkelighed beskrevet.

»Den ene halvdel af befolkningen er bange for den anden. Ved mænd det overhovedet?«, spørger Stensgaard.

Til dels, ja, men jeg kendte ikke omfanget af frygten.

Det er heftig læsning. Det burde være pligtlæsning for alle mænd.

Jeg undrer mig samtidig over, hvor følelsen af frihed kommer fra. Den er ikke helt rationel. Mænd er langt mere udsatte for vold end kvinder

»Hvordan føles det at være fri?«, spørger Stensgaard videre. »At vandre herfra til verdens ende uden at tænke på det?«.

Jeg læser hendes spørgsmål som en invitation til at dele mine erfaringer.

Min følelse af frihed er enorm. Jeg har taget den for givet, når jeg har gået alene rundt i Kashmir, i New York, i nattelivet. Det er et privilegium, jeg først rigtig bliver bevidst om, når jeg hører, hvor hæmmende det er at være den frihed foruden.

Fuld og alene på Nørregade

Jeg undrer mig samtidig over, hvor følelsen af frihed kommer fra. Den er ikke helt rationel. Mænd er langt mere udsatte for vold end kvinder. Som gruppe bliver vi myrdet og banket i langt højere grad, særligt i weekendens natteliv, ofte umotiveret. Risikoen for at blive overfaldet er ifølge det Kriminalpræventive Råd 2,4 gange højere for mænd.

Jeg skal grave efter anekdoterne, men de er der.

Den knytnæve jeg fik lige i synet af en klassekammerat i sjette klasse. Mit første udlandsophold på egen hånd, 18 år gammel i Brighton, havde kun lige stillet kufferterne for at gå mig en tur i byen og midt på hovedgaden, tre fyre gående i modsat retning, hvoraf den ene greb fat i min hals, stak mig en lussing og gik videre, mens han grinede med kammeraterne.

En lørdag nat på Højbro Plads i København, alene på fortovet, et ordentligt brød af en tydeligvis påvirket mand, der talte vredt med sig selv, spyttede mig i ansigtet og råbte mig ind i hovedet, mens han gik forbi mig.