Flere unge bliver humanistisk konfirmeret: »Jeg vil gerne lære om kristendommens værdier, men ikke gennem nogle tudsegamle vers, som jeg ikke kan sætte mig ind i«

Flere unge vælger en humanistisk konfirmation som alternativ til kristne konfirmationer. For dem er det vigtigt at markere overgangen fra barn til voksen, men uden at følges med Gud og Jesus. Vi var med i en spejderhytte, hvor 14-årige drenge og piger bytter bibelvers og trosbekendelse ud med diskussioner om aktiv dødshjælp og seksualitet.