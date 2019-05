Kim Skotte fra Cannes: Dardenne-brødrenes film om en buttet, bebrillet og ordblind terrorist er et puslespil med for mange manglende brikker

FOR ABONNENTER

Nærmest fra den ene dag til anden er Ahmed blevet fundamentalist i stedet for computerspillenørd. Den lidt sky og ordblinde teenager nægter pludselig at give hånd til kvinder og kalder sin mor for vantro, når hun får sig et glas vin. Når han ikke ligger på sit bedetæppe, ser han sin fætters martyrvideo på computeren.