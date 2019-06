Hvorfor skjuler vi danskere, hvad vi stemmer? »Jeg fortæller heller ikke mine børn, hvad jeg stemmer på«

I USA skilter mange med, hvilket parti de stemmer på. Danskerne er derimod stadig ikke meget for at tale om, hvor de sætter deres kryds. Vi er dog blevet mere åbne over for at bekende os til rød eller blå blok – og til enkeltsager, man ikke kan komme galt af sted med.