Svend Brinkmann – før du sætter dit kryds: Kan dine katastrofetanker klare en realitetstest?

Det er let at blive alarmeret af budskaber her under valgkampen. Står det virkelig så grelt til? Hvad bliver dog det næste? Og så er man ellers i fuld gang med at beslutte, hvor krydset skal sættes. Men stop op, siger Svend Brinkmann. Politik er en deltagersport, og vi har pligt til undersøge, om vores katastrofetanker rent faktisk holder vand.

FOR ABONNENTER

Da Jytte Hilden var kulturminister for mere end 25 år siden, sagde hun som bekendt, at hun havde det med sport som med porno: Det er sjovt at være med til, men kedeligt at se på. Et spørgsmål, der har trængt sig på hos mig her i valgkampen, er, om det er blevet omvendt med politik: Er det mon blevet kedeligt at være med til, men sjovt at se på?