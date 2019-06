Bedste venner: 400 fotos fortæller historien om Andy Warhols og Basquiats særlige venskab

Den ene var popkunstner og forudså et samfund, der dyrkede ikoner og overflade. Den anden udstansede med sin kunst samfundets spændinger og modsætninger.

Begge slog de igennem som nogle af deres tids største kunstnere. Og så var Andy Warhol og den 32 år yngre kunstner Jean-Michel Basquiat nære venner.

Det venskab - ifølge forfatteren dybt, ømt og følelsesmæssigt komplekst - afdækkes nu med 400 hidtil ukendte fotografier i en ny bog, »Warhol on Basquiat«. Bogen, der omtales i The Guardian, udkommer på Taschen i løbet af juni.

Andy Warhol er fotografen, der har haft fingeren på udløseren morgen, aften, nat og dag og afbildet både tilsyneladende ligegyldige situationer og dybt smertefulde, definerende øjeblikke i Jean-Michel Basquiats liv og i Warhols liv med vennen. Ifølge manden bag bogen, Michael Dayton Hermann fra Andy Warhol Foundation i New York, tilbyder bogen et »voyeuristisk« blik på liv, venskab og hverdag for to af de største kunstnere i sidste del af det 20. århundrede.

Alle kender Warhols billeder af Campbell’s tomatsuppe og portrætterne af blandt andre Marilyn Monroe og formand Mao. Mere overset er det, at han årtier før selfiestænger og selvpromovering på Facebook og Instagram gennemdokumenterede sit eget privatliv gennem sit kamera.

Kunstneren fik kun kopieret en brøkdel af sine 130.000 negativer, men Hermann har været i gemmerne og afdækker et meget nært venskab i sin bog, der kombinerer Warhols dagbogsnotater med hans fotografier.

Her er billeder af, at Warhol og Basquiat er på salon og få lakeret negle, der er billeder af at de fjoller rundt eller fester igennem, der er billeder af at de løfter håndvægte eller bokser, og der er et billede, der angiveligt viser et sårbart og depressivt øjeblik i 1983, hvor den unge Basquiat overvejer at begå selvmord.

Foto: © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. Andy Warhols omgangskreds var af og til irriteret over, at Warhol dokumenterede hvert eneste øjeblik af sit og Basquiats liv, og der var teorier om, at Warhol brugte kameraet som en form for social krykke han kunne gemme sig bag. West Broadway, 1984.

Michael Dayton Hermann siger til The Guardian, at Basquiat »absolut« har været klar over, at han blev fotograferet. Forfattere er efter gennemgangen af Warhols fotografier chokeret over, at billederne er slående ærlige:

»I dag med sociale medier deler vi alle vores liv online, men vi gør det på en meget iscenesat måde«, siger han.

Warhols registreringer af eget liv, derimod, er »brutalt ærlige«, og de minder om kunstnerens dagbogsnotater, som heller ikke på nogen måde forsøger at pynte på virkeligheden, siger forfatteren. Han citerer et notat fra en af Warhols dagbøger, skrevet den dag, hvor billedet af Basquiat i selvmordstanker på et hotel angiveligt er taget. Uden forsøg på at fremstille sig selv som mere empatisk end en dåse tomatsuppe skrev Andy Warhol:

»Jean-Michel kom forbi og sagde, at han var deprimeret og ville tage sit eget liv, og jeg lo og sagde, at det bare var, fordi han ikke havde sovet i fire dage«.

Andy Warhol var nærmest besat af at skildre Basquiats liv, og der er ikke den detalje, han ikke forsøgte at indfange, fortæller Hermann, der siger, at de to kunstneres venskab ligger hinsides enhver beskrivelse. Han understreger selv, at der ikke er dokumentation for, at de var elskere, men de nærede dyb omsorg for hinanden.

Jean-Michel Basquiat var hårdt ramt af Andy Warhols død i 1987 og døde som 27-årig af en overdosis heroin året efter.

I 2017 gik et et unavngivet Basquiat-værk for det hidtil højeste beløb i amerikansk kunst, 110,5 millioner dollar. Rekorden til da på 105 millioner dollar i 2013 havde – Andy Warhol.