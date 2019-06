Angst, depression, skam og afsky: Realityprogrammer får unge til at hade deres kroppe

Glinsende solbrune kroppe, der danderer den på et hotel i Mexico. Store biceps og endnu større bryster. Sixpacks og thigh gaps.

Det er som regel lækre og veltrænede personer, der deltager i realityshows, hvor de ofte transporteres sydpå, hvor de kan drikke, knalde og skændes uden særlig meget tøj på.

’Love Island’, ’Paradise Hotel’, ’Divaer i junglen’ og ’Ex On The Beach’, blot for at nævne nogle få af de danske programmer.

Men de solbrune og pumpede deltagere kan påvirke unges selvbillede negativt.

Det konkluderer en undersøgelse med 4.505 britiske respondenter foretaget af YouGov. Undersøgelsen viser, at realityprogrammer får 24 procent af de 18-24-årige til at bekymre sig om deres eget kropsbillede. Det skriver The Guardian.

15 procent svarede, at de har skadet sig selv på grund af deres kropsbillede, mens 23 procent har haft selvmordstanker af samme årsag.

The Guardian har foreholdt Antonis Kousolis, der er læge på Mental Health Foundation i Storbritannien tallene, og han genkender billedet.

»Vores research viser tydeligt, at et stort antal af unge mennesker fortæller, at reality-tv har en negativ indflydelse på, hvordan de føler i forhold til deres egne kroppe. Bekymringer om kropsbilleder hænger sammen med angst, depression og følelser af skam og afsky«, siger han til The Guardian.

Han henviser til den britiske udgave af programmet ’Love Island’, der også findes i en dansk version, hvor deltagernes kroppe er »mere eller mindre urealistiske og præsenteres som noget, man skal stræbe efter«.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvordan reality-tv påvirker danske unges kropsbilleder, men ifølge The Guardian kan reality-tv ikke kun påvirke seere negativt, men også deltagerne selv.

Konsekvenser for deltagerne

Avisen henviser til, at to tidligere deltager i det britiske ’Love Island’ formodes at have taget livet af sig selv efter deres medvirken. Derudover blev det britiske realityprogram ’The Jeremy Kyle Show’ i sidste måned fjernet fra tv efter en deltagers død.

De tidligere ’Love Island’-deltageres formodede selvmord har fået holdet bag serien til at love, at de vil tage sig bedre af de forhenværende deltagere i op til et år efter, at de har forladt programmet.

En talsperson for ITV, der producerer og viser ’Love Island’ i Storbritannien, har forholdt sig til undersøgelsen og afviser i nogen grad den kritik, der bliver præsenteret:

»ITV fejrer al slags diversitet i vores programmer, og dette års ’Love Island’ers har forskellige baggrunde og forskellige personligheder«, siger talspersonen til The Guardian og fortsætter:

»Vi har allerede publiceret et detaljeret statement vedrørende vores ansvar for at tage os af ’Love Island’-deltagere før, under og mere end et år efter deres deltagelse i ’Love Island’«.