Hver femte har pjækket for at bingewatche en tv-serie

Nogle melder sig syg, andre opgiver søvnen for at følge med i deres favorit-serie, viser en britisk undersøgelse.

Når vækkeuret ringer mandag morgen, arbejdet kalder, og regnen siler, kan det være fristende at tage en pjækkedag og bingewatche en god serie.

Det viser en britisk undersøgelse, hvor næsten hver femte (18 procent) indrømmer, at de har meldt sig syge for lige at kunne se videre på et tv-program, skriver The Guardian.

Undersøgelsen er foretaget blandt 5.500 briter, og det vides ikke, om briterne ser mere tv end tidligere, men mange føler sig tilsyneladende forpligtet til at følge med af sociale årsager.

For i undersøgelsen erkender hver fjerde (23 procent), at de har løjet om at have set en serie, som mange taler om, for ikke at føle sig uden for.

Halvdelen af deltagerne svarede, at de har set mere end otte timers tv i ét stræk, og 3 ud af 4 har stirret på skærmen i mere end fire timer ad gangen.

De mange timer foran skærmen har dog ikke blot betydning for antallet af sygedage, men også for søvnen. Forskere har tidligere konkluderet, at folk, der bingewatcher, har større risiko for at blive ramt af angst, depression og stress, og blandt undersøgelsens deltagere svarer 80 procent, at de har skåret ned på søvnen for at kunne se videre på et tv-program.

Ifølge The Guardian begyndte bingewatche-tendensen, da Netflix i 2013 gjorde det muligt at se hele første del af ’House of Cards’ i en lang køre.