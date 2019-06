Banebrydende dansk fotograf gjorde grimme kraner i Sydhavnen til kunst

Keld Helmer-Petersen var en internationalt anerkendt fotograf og en pioner inden for modernistisk fotografi. En ny udstilling giver et indblik i hans historie og arbejdsproces.

Den danske fotograf Keld Helmer-Petersen anses for at have været en pioner inden for modernistisk fotografi. Han er især kendt for at formidle sit syn på verden gennem sine abstrakte fotografier af ganske almindelige ting, som han evnede at finde helt særlige mønstre i.

Arkitektur, industri og infrastruktur er fremtrædende i Helmer-Petersens fotografier, og med sin udpræget æstetiske sans kunne han forvandle et billede af en grim kran på Sydhavnen til et smukt kunstværk.

Han opnåede international anerkendelse, og i det britiske magasin Creative Review blev han i 2007 omtalt som »den bedste fotograf, du ikke kender«. Og hans værker indgår ikke blot i samlinger herhjemme i Danmark, men også i udlandet – blandt andet i New York på Museum of Modern Art.

Foto: Keld Helmer-Petersen: Sydhavnen, 1960’erne © Estate of Keld Helmer-Petersen

Keld Helmer-Petersens begyndte at knipse med kameraet i 1930’erne. Han slog for alvor igennem i 1948, da han udgav fotobogen ’122 farvefotografier’, hvor hans brug af farver blev anset for nytænkende. I 1950’erne og 1960’erne arbejdede han hovedsageligt med arkitektur- og designfotografi.

Nu har man samlet nogle af Helmer-Petersens centrale værker i fotoudstillingen ’Finding Beauty’ på Den Sorte Diamant. Med udstillingen ønsker man at give et indblik i den autodidakte fotografs arbejdsproces, historie og værker fra begyndelsen af 1940’erne og frem til hans død i 2013.

Den er inkluderet i Copenhagen Photo Festival og kan ses fra fredag 14. juni til 10. januar 2020.