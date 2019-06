»Hvorfor bruge milkshake, når du kunne bruge batterisyre?«: BBC forsvarer komiker, der jokede med syreangreb på politikere

En bølge af milkshakeangreb har ramt Storbritannien, hvor demonstranter i flere tilfælde har kastet den kølige, cremede drik efter højrefløjspolitikere.

Og det jokede den britiske komiker Jo Brand med i et radioprogram på BBC:

»Hvorfor bruge milkshake, når du kunne bruge batterisyre?«, sagde hun og gjorde det efterfølgende klart, at hun jokede og ikke ville gøre det, men at »milkshakes var ynkelige«.

Den sidste del blev dog klippet væk, da citatet blev delt på de sociale medier.

Brexit-kæmperen og leder af UK Independence Party Nigel Farage er en af de politikere, der har fået klasket milkshake udover sig, og han tog ikke udtalelsen som en joke:

»Det er en opfordring til vold, og politiet må tage handling«, skrev han på Twitter sammen med et billede af Jo Brand og hendes citat.

This is incitement of violence and the police need to act. https://t.co/j3F0jsKGBZ — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 12. juni 2019

Forsvarer joken

Radioprogrammet ’Heresy’ er et underholdningsprogram, hvor der bliver fremsat en påstand som eksempelvis ’vi skal aldrig forhandle med terrorister’, og så skal en række gæster argumentere for det modsatte og forsøge at få publikum til at ændre holdning.

Emnet var ’Brexit’, da Jo Brand deltog, og sidst i programmet sagde værten, Victoria Coren Mitchell, at hun håbede, at kommentaren ikke havde forårsaget lovovertrædelser og gjorde samtidig opmærksom på, at programmet var skabt for at »teste grænserne for, hvad det er o.k. at sige og ikke sige«.

På Twitter svarer Victoria Coren Nigel Farage og tager komikeren i forsvar:

»Nigel! Jeg er ærlig talt skuffet. Vi er ikke enige om alt, men jeg havde virkelig taget dig for at være en fortaler for ytringsfrihed. Særligt når det kommer til jokes«, skrev værten i sit opslag.

Nigel! I’m genuinely disappointed; we don’t agree on everything, but I would totally have had you down as a free speech man. Especially when it comes to jokes. https://t.co/9Ya7THiAmU — Victoria Coren Mitchell (@VictoriaCoren) 12. juni 2019

Forbød salg af milkshakes

De mange angreb med milkshakes startede i begyndelsen af maj, efter en video gik viralt, hvor politikeren fra den yderste højrefløj Stephen Yaxley-Lennon står og taler med en demonstrant, der holder en milkshake, som han pludselig kaster i hovedet på politikeren.

Det udløste klapsalver fra tilskuerne, og efterfølgende er adskillige højrefløjspolitikere altså blevet udsat for at få kastet milkshake efter sig.

Faktisk har der været så mange tilfælde, at skotsk politi i midten af maj forbød McDonalds at sælge milkshakes i det område, hvor Nigel Farage holdt vælgermøder på gaden.