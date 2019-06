Arkitekturredaktøren: Tivolis projekter er gode og har fat i tidsånden. Men et højhus med træer skal de nok overveje en gang til

Tivoli vil både anlægge en have foran haven og en have på et nyt tårn. Det sidste bør de nok genoverveje, skriver arkitekturredaktør Karsten R.S. Ifversen i denne kommentar om de nye planer for Vesterbrogade som park og et nyt højhus inde i Tivoli.

FOR ABONNENTER

Vesterbro Passage har altid været et særligt sted for bilister. Den er det nærmeste, København kommer en bred boulevard i byens centrum, hvor gående og biler færdes i næsten fælles tempo. Her flasher man den bil, man har pudset på hele vinteren og fyldt med plys og sat neonlys under. Og har man været nede at leje en brølende sportsvogn, er det et must lige at lade den cruise gennem Vesterbro Passage.