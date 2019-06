Ny ungdomsklassiker gør op med mandligt blik på lesbisk kærlighed: Hvordan skal man også vide, hvilket hul der er det rigtige?

Anmelderrost ny ungdomsfilm viser, hvor akavet det kan være for to piger at finde hoved og hale i hinandens kroppe. Og så er ’Booksmart’ også et opgør med en guldpalmevindende fransk sexscene, skriver Lucia Odoom i denne klumme.