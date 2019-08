Blå bog

Simon May





Filosof, King’s College i London.

Beskæftiger sig især med etik og følelsernes filosofi, identitet og tilhørsforhold.

Har bl.a udgivet ’Nietzsche’s Ethics and his War on ’Morality’ (Oxford University Press, 1999), ’Love. A History’ (Yale University Press, 2011), ’Love. A New Understanding of an Ancient Emotion’ (Oxford University Press, 2019) og ’The Power of Cute’ (Princeton University Press, 2019).

Hans bøger er oversat til 10 sprog.

Vis mere