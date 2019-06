Spanierne betaler kvart million for at omgøre katastrofal restaurering

Knap 250.000 kroner og 1.000 timer kostede det at rette op på et amatørforsøg på at restaurere en spansk religiøs statue.

Om få dage kan Sankt Michael-kirken i den spanske by Estella endelig få Sankt Jørgen til hest tilbage i kirkerummet. Kun få drager var da også blevet bange for Sankt Jørgen efter den katastrofale restaurering sidste år.

I et forsøg på at friske statuen af Sankt Jørgen op fik en lokal kunstner ham til at ligne en tegneseriefigur. Mildest talt.

Det har taget næsten et år, 1.000 mandetimer, og kostet knap 250.000 kroner at omgøre den restaurering af den spanske religiøse statue i valnøddetræ, der sidste år blev kaldt et angreb på landets kulturelle arv.

Det har taget så lang tid, fordi man meget minutiøst har været nødt til at tage prøver gennem den nye maling for at finde ud af, hvordan man kunne fjerne det øverste lag uden at gøre skade på det oprindelige.

»I dag har statuen de samme farver, som den havde før sidste års ekstremt uheldige intervention. Men vi ved, at vi har mistet en del af den oprindelige maling i processen«, forklarer historiker Carlos Martínez Álava, der har stået for redningsaktionen.

Fra højre ses statuen af Sankt Jørgen før restaureringen, efter restatureringen og sidst, som den ser ud i dag. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»På afstand ser det hele fint ud, men kommer man tæt på, er det meget tydeligt at se, hvad der er den originale maling, og hvad der ikke er«, siger han.

Det, der slog Álava mest, var dog, hvor oprigtigt ked af det den lokale kunstner, der havde ødelagt statuen, syntes at være.

Det er langtfra første gang, at lokale kunstnere eller velmenende kirkegængere beslutter sig for at tage penslen i egen hånd og restaurere lokale relikvier.