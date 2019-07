Igen blev et mord spredt via sociale medier: Der er ingen grund til at tro, at techgiganterne selv får styr på deres platforme

Igen blev et mord spredt via sociale medier:

Den 17-årige Bianca blev søndag fundet dræbt i Utica nord for New York. Efter alt at dømme var gerningsmanden en kæreste, hun havde mødt et par måneder forinden via Instagram. Før den formodede morder selv ringede til politiet, havde han lagt billeder af mordet på beskedtjenesten Discord, hvor desperate følgere forgæves prøvede at slå alarm.