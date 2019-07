Fakta

The Mind of the Leader

I Danmark er bogen ’The Mind of the Leader’ udkommet på Gyldendal. Bogen er skrevet på baggrund af et treårigt forskningsprojekt med 35.000 ledere, heriblandt med 250 topchefer fra hele verden.

Rasmus Hougaard er stifter af og direktør i Potential Project. Organisationen har 250 ansatte i 28 lande og arbejder med ledelsesudvikling og mindfulness i virksomheder over store dele af verden.