Roskilde Festival står til at skrumpe med grusudgravninger Roskilde Festival håber at kunne få dispensation til at genopfylde grusgrave og bevare områder.

Når dette års Roskilde Festival om en uge slutter, begynder udgravninger af grus på store dele af festivalens campingområde, skriver TV2 Lorry.

Henrik Bondo Nielsen, divisionschef for deltagerdivision hos Roskilde Festival, fortæller, at gravearbejdet formentlig vil begynde snart.

»Vi har en forventning om, at de er i gang med at grave på den vestlige side af jernbanen allerede før 2020«, siger Henrik Bondo Nielsen til Ritzau.

Gravmaskinernes indtog vil få betydning for festivalens størrelse allerede næste år, hvor Roskilde Festivals arealer bliver mindre. Op på sigt vil arealerne blive meget mindre, fortæller Henrik Bondo Nielsen.

»Vi er bekymrede, fordi hvis det går værst, så ser det sort ud, og vi vil ikke kunne lave den festival, vi gerne vil«, siger Henrik Bondo Nielsen.

Store dybe huller bliver til søer

Udgravningerne kommer til at efterlade dybe huller, der bliver til søer, da det ikke er lovligt at genopfylde hullerne efter endt udgravning.

I første omgang går det ifølge Henrik Bondo Nielsen ud over caravanområdet, der blandt andet huser campingvogne under festivalen. Området vil næste år blive halveret. Også dele af Clean out loud-området i den vestlige del af campingområdet vil bliver inddraget fra næste år.

»Hvis vi ser på arealerne, vi i dag rummer til camping og parkering, breder vi os ud over et område på cirka 240 fodboldbaner. Og ud af de 240 fodboldbaner, mangler de 140 at blive udgravet«, siger han.

Næste år vil det ikke få betydning for antallet af gæster. Men på sigt kan Henrik Bondo Nielsen ikke udelukke, at der kommer færre billetter til salg.

Samtidig er der dog håb for festivalen.

»Forhåbningen er, at kommunen og den virksomhed, der anvender gruset, og regionen kan finde gode løsninger om dispensation, så vi får lov til at fylde op, der hvor der har været udgravet«, siger Henrik Bondo Nielsen.

Han ser gerne at drøftelser om dispensation bliver sat i gang hurtigst muligt for at sikre festivalen, som gæsterne kender den i dag.

»Ligesom grusgravning er en samfundsinteresse, så synes vi også, at det er i samfundets interesse, at vi bevarer en god festival som vores med den karakter den her«.

ritzau