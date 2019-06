FOR ABONNENTER

Lars Werge takkede søndag af som formand for Dansk Journalistforbund, en post, han har siddet på siden 2015, i et opslag på Facebook. Her skriver han blandt andet, at han ikke længere føler, at han har opbakning i hovedbestyrelsen, hvorfor det bliver et »TAK FOR NU« efter nogle »omtumlede dage«.