Nye udstillinger undersøger, hvordan krig ødelægger kunstskatte

Krig ødelægger, krige slår ihjel. Vi ved det, og naturligt er menneskeliv i centrum. Men krig går også ud over kultur, viser en ny udstillingsrække på Imperial War Museum i London: ’Kultur under angreb’.

Det er britiske The Guardian, der omtaler serien med tre kommende udstillinger om krigsførende nationer, som til alle tider har ødelagt templer, kirker, museer, monumenter og i det hele taget uerstattelig kulturarv for at ramme, hvor det er uopretteligt. Eller som museet skriver på sin hjemmeside: Krig ødelægger også den kulturarv, som vi håbede, ville stå tilbage, længe efter at vi selv er døde.Eksemplerne er utallige, viser museet fra på fredag gennem genstande som plakater, postkort, fotografier og bøger.

Der er tyskerne, som under Første Verdenskrig satte ild til biblioteket i belgiske Leuven. Der er Taleban, som sprængte de store buddhaer i afghanske Bamiyan i 2001. Nazisterne begik systematisk kunsttyveri, briterne selv erobrede afrikanske Benins kunstskatte i 1800-tallet, og Islamisk Stat har sprængt dele af oldtidens Palmyra væk.

Britisk plakat fra 1943, som skal lære kæmpende soldater at respektere kulturarv. Foto: © Iwm

Nogle steder som i Palmyra forsøger man at genopbygge, men originalerne er væk, og et land, der mister sin kulturarv, mister forestillingen om noget, der varer for evigt, siger udstillingens kurator, Carl Warner, til The Guardian. Han citerer en kroatisk forfatter, Slavenka Drakulić, som i forbindelse med ødelæggelsen af 1600-talsgangbroen over floden Neretva i Mostar under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien skrev:

»En død kvinde er en af os – men broen er os alle, for evigt«.

Udstillingsrækken har fokus på, at en hær som den britiske blandt andet gennem en særlig organisation, CPPU, vil prøve at forhindre fremtidige kulturødelæggelser. For eksempel deler Nato og Storbritannien spillekort ud til soldater for at minde dem om, at der er noget, som er for evigt. Her er ruder dronning ikke en kvinde med ordner og diadem, men den assyriske helligdom lamassu, en bevinget tyr, og i en lille undertekst hedder det, at kunstskatte skal fastholdes for menneskeheden.

Så mangler vi bare, at soldaterne også trænes i ikke at ramme børn og for den sags skyld andre mennesker.